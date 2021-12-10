Тюменец угрожал убийством пригласившей его домой женщине

Как сообщает «КП-Тюмень», сотрудники ППС отреагировали на сообщение 33-летней женщины, которая заявила, что ее душил и угрожал убийством 39-летний ранее судимый безработный мужчина, с которым она состоит в отношениях.
Девушка пригласила его в свой дом для распития спиртных напитков. В ходе застолья у них начался конфликт. Подозреваемый начал душить женщину и угрожать ей убийством, но потерпевшая смогла вырваться и спрятаться у соседки.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Максимальный тюремный срок по ней составляет 2 года. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.