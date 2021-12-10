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Со следующей недели в Тюмени сменится расписание маршрутов № 47, 47д и 120к

10 декабря 2021, 03:48
Фото: 1Mi
Со следующей недели в Тюмени сменится расписание маршрутов № 47, 47д и 120к
У трёх маршрутов в областном центре сменится расписание, начиная со следующей недели, сообщили в «Тюменском транспорте».
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Тюмень

С понедельника, 13 декабря, график движений изменит общественный транспорт рейса № 47д, следующий от остановки «ул. Дамбовская» до «ул. Вологодская». Это же касается и автобуса № 47, который отходит от той же конечной и следует до «ул. Высотная».

«С середины недели — 15 декабря, расписание сменит маршрут № 120к. Автобус трогается от «СК «Здоровье» и едет до «с/о «Солнечное», — уточнили в «Тюменьгортрансе».

Узнать точное время отбытия и прибытия общественного транспорта на остановочные комплексы, можно на официальном сайте ведомства в разделе «Расписание». Также графики движений есть в мобильном приложении «Тюменский транспорт».

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#Новости#Автобусы#Общество#Общественный транспорт#Тюмень#Дарья Гасникова
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