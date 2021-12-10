Со следующей недели в Тюмени сменится расписание маршрутов № 47, 47д и 120к

С понедельника, 13 декабря, график движений изменит общественный транспорт рейса № 47д, следующий от остановки «ул. Дамбовская» до «ул. Вологодская». Это же касается и автобуса № 47, который отходит от той же конечной и следует до «ул. Высотная».