Со следующей недели в Тюмени сменится расписание маршрутов № 47, 47д и 120к

С понедельника, 13 декабря, график движений изменит общественный транспорт рейса № 47д, следующий от остановки «ул. Дамбовская» до «ул. Вологодская». Это же касается и автобуса № 47, который отходит от той же конечной и следует до «ул. Высотная».
«С середины недели — 15 декабря, расписание сменит маршрут № 120к. Автобус трогается от «СК «Здоровье» и едет до «с/о «Солнечное», — уточнили в «Тюменьгортрансе».
Узнать точное время отбытия и прибытия общественного транспорта на остановочные комплексы, можно на официальном сайте ведомства в разделе «Расписание». Также графики движений есть в мобильном приложении «Тюменский транспорт».