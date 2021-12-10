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Скорая помощь приехала в район Объездной дороги в Тюмени

10 декабря 2021, 14:34
Фото: «Наш город»
В Тюмени 10 декабря на Объездной дороге напротив «Тойота Центра» на 18:46 стоят три автомобиля и скорая помощь, сообщает источник нашего города.
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Тюмень

Породности уточняются, но о серьёзных травмах или последствиях ДТП не сообщается.

В настоящее время на Федюнинского пробка почти на 2 километра, при этом час пик уже пройден. Общее число ДТП в городе – 4. На Червишевском и Московском тракте работает дорожная техника.

Сегодня в час пик пробки в городе достигли 9 баллов. Встало кольцо Мельникайте около Федюнинского. Здесь произошло сразу два ДТП, но серьёзных последствий не зарегистрировано. На нескольких крупных участках центра города движение фактически встало. На Профсоюзной скорость движения снизилось до 2-3 км/ч.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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