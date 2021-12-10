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SberDesign Conf: лучшие дизайнерские практики мира — в свободном доступе

10 декабря 2021, 10:39
Фото: пресс-служба СберБанка
12 декабря с участием ведущих мировых экспертов стартует первая конференция Сбера по дизайну — SberDesign Conf.
Сюжет
Тюмень

Мероприятие будет включать сессии по различным креативным областям: коммуникационному, промышленному и продуктовому дизайну, пользовательским интерфейсам, архитектуре, моде, музыке, кино, дизайну шрифтов и виртуальной реальности, созданию дизайн-систем, менеджменту творческих коллективов и истории дизайна. Зарегистрироваться на конференцию и смотреть её сессии можно бесплатно на сайте SberDesign Conf.

На открывающей сессии выступят: Давид Рафаловский, CTO Сбербанк Груп, исполнительный вице-президент; Росс Лавгроув, всемирно известный художник и промышленный дизайнер; Клим Шипенко, режиссёр самого кассового российского фильма «Холоп» и другие. Модерировать дискуссию будет старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Своим видением дизайна в ходе SberConf также поделятся лауреат «Грэмми» Imanbek, известный режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов, популярный дизайнер Карим Рашид, создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен и другие специалисты международного уровня.

SberDesign Conf будет актуальна не только для профессионалов, но и для всех, кто хочет научиться лучше разбираться в дизайне, понять современную культуру и узнать, как создаются продукты и сервисы, обретающие мировую популярность.

В программе предусмотрено 15 панельных сессий:

  • «Дизайн всего» (открывающая сессия);
  • Digital Avatar (цифровой аватар);
  • «Продуктовый дизайн»;
  • CGI (computer-generated imagery);
  • CX/UX research (исследование клиентского опыта);
  • VR (virtual reality, виртуальная реальность);
  • «Шрифтовой дизайн»;
  • «Архитектура»;
  • «Дизайн-системы»;
  • «Дизайн-менеджмент»;
  • «Звуковой дизайн»;
  • «История дизайна»;
  • «Коммуникационный дизайн»;
  • Fashion (мода);
  • «Промышленный дизайн».

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