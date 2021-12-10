Регионы закупили первые контейнеры для РСО на субсидии правительства РФ

РЭО поручили проконтролировать целевое расходование средств. Многие субъекты, которые получили деньги по субсидии, уже приступили к закупке контейнеров для РСО. В Калининградской, Брянской и Пензенской областях, Башкортостане Кабардино-Балкарии и Красноярском крае закупили контейнеры и приступили к поставке. За месяц планируется поставить контейнеры в 16 регионов. При этом в восьми регионах есть риск того, что они несвоевременно проведут все необходимые процедуры. РЭО дал полезные рекомендации для того, чтобы не сорвать сроки и провести все закупочные процедуры своевременно, пишет rbc.ru.