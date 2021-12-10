Регионы закупили первые контейнеры для РСО на субсидии правительства РФ

РЭО поручили проконтролировать целевое расходование средств. Многие субъекты, которые получили деньги по субсидии, уже приступили к закупке контейнеров для РСО. В Калининградской, Брянской и Пензенской областях, Башкортостане Кабардино-Балкарии и Красноярском крае закупили контейнеры и приступили к поставке. За месяц планируется поставить контейнеры в 16 регионов. При этом в восьми регионах есть риск того, что они несвоевременно проведут все необходимые процедуры. РЭО дал полезные рекомендации для того, чтобы не сорвать сроки и провести все закупочные процедуры своевременно, пишет rbc.ru.
На сегодняшнем этапе времени в Ленинградской области и Чукотском автономном округе еще не заключены контракты с поставщиками и не определены даты поставок контейнеров. Эти субъекты входят в число тех, кто рискует не освоить бюджетные средства. Кроме них в такой же ситуации оказались Иркутская область, Курская область, Псковская область, Приморский край, Саратовская и Ульяновская области. Сюда планируется закупить семь тысяч контейнеров для РСО.
Необходимо сказать, что в планах закупить еще 800 тысяч контейнеров.
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, для того чтобы достичь цель к 2030 году в виде сортировки 100% ТКО, нужно внедрить раздельный сбор мусора по всей территории РФ. Важно, чтобы деньги были потрачены на закупку контейнеров, так как данная проблема с дефицитом баков тянется уже длительное время. РЭО было поручено следить за обновлением информации и в случае нестыковок реагировать.