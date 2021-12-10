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Регионы закупили первые контейнеры для РСО на субсидии правительства РФ

10 декабря 2021, 07:01
Фото: pxhere.com
Российские регионы начали закупать контейнеры для раздельного сбора отходов (РСО). В октябре этого года Россия направила один миллиард рублей на эти цели. По словам Дениса Буцаева, главы Российского экологического оператора (РЭО), деньги на закупку 65,5 тысячи контейнеров уже получили 46 регионов.

РЭО поручили проконтролировать целевое расходование средств. Многие субъекты, которые получили деньги по субсидии, уже приступили к закупке контейнеров для РСО. В Калининградской, Брянской и Пензенской областях, Башкортостане Кабардино-Балкарии и Красноярском крае закупили контейнеры и приступили к поставке. За месяц планируется поставить контейнеры в 16 регионов. При этом в восьми регионах есть риск того, что они несвоевременно проведут все необходимые процедуры. РЭО дал полезные рекомендации для того, чтобы не сорвать сроки и провести все закупочные процедуры своевременно, пишет rbc.ru.

На сегодняшнем этапе времени в Ленинградской области и Чукотском автономном округе еще не заключены контракты с поставщиками и не определены даты поставок контейнеров. Эти субъекты входят в число тех, кто рискует не освоить бюджетные средства. Кроме них в такой же ситуации оказались Иркутская область, Курская область, Псковская область, Приморский край, Саратовская и Ульяновская области. Сюда планируется закупить семь тысяч контейнеров для РСО.

Необходимо сказать, что в планах закупить еще 800 тысяч контейнеров.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, для того чтобы достичь цель к 2030 году в виде сортировки 100% ТКО, нужно внедрить раздельный сбор мусора по всей территории РФ. Важно, чтобы деньги были потрачены на закупку контейнеров, так как данная проблема с дефицитом баков тянется уже длительное время. РЭО было поручено следить за обновлением информации и в случае нестыковок реагировать.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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