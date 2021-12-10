Пятница в Тюмени будет ветреной и без осадков

Днём в городе будет солнечно и до – 7 градусов, всё остальное время в Тюмени ожидается пасмурная погода без осадков. Скорость южного ветра составит 5-8 метров в секунду. Влажность около 63%.
До – 13 градусов похолодает в субботу. Скорость ветра снизится до 3-4 метров в секунду. Влажность воздуха повысится до 80%, практически весь день тюменцев ждёт ясная погода без осадков. Высота снежного покрова около 5 см.
В воскресенье днём ожидается до – 13 градусов и без осадков. Скорость ветра снизится до 2-3 метров в секунду. Влажность воздуха увеличится до 83%, атмосферное давление выше нормы.
На следующей неделе в областной столице потеплеет до – 4 градусов. Серьёзных осадков синоптики не ожидают.