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Пятница в Тюмени будет ветреной и без осадков

10 декабря 2021, 01:03
Фото: 1Mi
В Тюмени 10 декабря ожидается ветреная погода, сообщает Гисметео.

Днём в городе будет солнечно и до – 7 градусов, всё остальное время в Тюмени ожидается пасмурная погода без осадков. Скорость южного ветра составит 5-8 метров в секунду. Влажность около 63%.

До – 13 градусов похолодает в субботу. Скорость ветра снизится до 3-4 метров в секунду. Влажность воздуха повысится до 80%, практически весь день тюменцев ждёт ясная погода без осадков. Высота снежного покрова около 5 см.

В воскресенье днём ожидается до – 13 градусов и без осадков. Скорость ветра снизится до 2-3 метров в секунду. Влажность воздуха увеличится до 83%, атмосферное давление выше нормы.

На следующей неделе в областной столице потеплеет до – 4 градусов. Серьёзных осадков синоптики не ожидают.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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