Проект «Тобольский лес» вошёл в число победителей международной премии «Мы вместе»

Второй год подряд СИБУР совместно с департаментом лесного комплекса Тюменской области проводит грантовый конкурс для школ и школьных лесничеств Тюменской области, поддерживая лучшие инициативы. В этом году поддержку компании получили 6 проектов, разработанных образовательными учреждениями Тюменской области и Тобольска, а также активистами школьных лесничеств. С 2019 года в рамках проекта «Тобольский лес» высажено свыше 17 000 саженцев деревьев и восстановлено четыре гектара вырубленного леса. Участниками экологических акций по высадке деревьев в Тобольске и Тобольском районе стали более 200 школьников и 300 волонтеров — жители города и района и сотрудники компании СИБУР.