Проект «Тобольский лес» вошёл в число победителей международной премии «Мы вместе»

Международная премия «Мы вместе» организована платформой Dobro.ru при поддержке президента России. В номинации «Зеленая страна» были отмечены проекты компаний, которые вносят существенный вклад в сохранение природы России и способствуют достижению национальных целей развития в сфере экологии.
Проект «Тобольский лес» компании СИБУР реализуется совместно с департаментом лесного комплекса Тюменской области в рамках программы социальных инвестиций компании «Формула хороших дел». Комплексный проект по сохранению и восстановлению лесных ресурсов региона включает поддержку школьных лесничеств, развитие экопросвещения и экологического волонтерства.
Второй год подряд СИБУР совместно с департаментом лесного комплекса Тюменской области проводит грантовый конкурс для школ и школьных лесничеств Тюменской области, поддерживая лучшие инициативы. В этом году поддержку компании получили 6 проектов, разработанных образовательными учреждениями Тюменской области и Тобольска, а также активистами школьных лесничеств. С 2019 года в рамках проекта «Тобольский лес» высажено свыше 17 000 саженцев деревьев и восстановлено четыре гектара вырубленного леса. Участниками экологических акций по высадке деревьев в Тобольске и Тобольском районе стали более 200 школьников и 300 волонтеров — жители города и района и сотрудники компании СИБУР.
В 2021 году комплексные экологические инициативы компании в области экопросвещения и развития экокультуры жителей Тюменской области, в числе которых и проект «Тобольский лес», отмечены специальным дипломом международного конкурса «Экологическая культура. Мир и согласие — 2021». В 2020 году проект «Тобольский лес» признан «Лучшим проектом бизнеса в сфере сохранения лесов» на Всероссийском конкурсе «Надёжный партнёр — экология», который проводился ассоциацией «Надёжный партнёр» совместно с «Российским экологическим обществом» при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
"Соглашение о сотрудничестве, заключенное между департаментом и компанией СИБУР, предполагает поддержку и развитие деятельности школьных лесничеств. Многие инициативы школьных лесничеств реализуются благодаря специальному грантовому конкурсу, активисты лесничеств становятся участниками образовательных программ и акций по высадке саженцев. Уверен, что члены жюри оценили эту специфику проекта «Тобольский лес» при определении лауреатов премии",отмечает директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.
Второй год подряд проект «Тобольский лес» становится победителем и призером российских и международных конкурсов, что доказывает его большую эколого-социальную значимость.