nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Предприниматели Тюмени проведут собрание по вопросу об ограничениях QR-кодами

10 декабря 2021, 05:22
Фото: 1Mi
Предприниматели Тюмени проведут собрание по вопросу об ограничениях
В областном центре готовится открытое собрание бизнесменов, которые понесли убытки из-за ограничений, связанных с введением QR-кодов, пишет DK.RU.
Сюжет
Тюмень

Требования, описанные в документе, касаются поддержки малого и среднего бизнеса и отмены кодов, но не призывают к отказу от вакцинации.

Некоторые тюменские предприятия малого бизнеса получат льготы из-за COVID
Узнать подробнее

«Принять участие в открытом собрании могут все арендаторы ТЦ и ТРЦ, которые несут убытки из-за введения кодов. На обсуждение этого вопроса приглашены представители власти и СМИ. Сегодняшние изменения лишь временны, а потому их недостаточно! Если молчать, ничего не изменится. О поддержке никто не задумается!», — следует из текста.

В собрании примут участие спикеры, в том числе тюменский ресторатор Павел Головин, который ранее организовал сбор подписей в адрес губернатора и санитарного главврача с требованием снять ограничения.

Помимо того, бизнесмены планируют подписать коллективное обращение о снятии ограничений и поддержке, которое будет направлено в федеральное правительство.

Материалы по теме
В 2021 году число банкротов среди предпринимателей и граждан увеличилось в 3 разаПредприниматели Тюмени довольны смягчением режима QR-кодовВ ноябре предприниматели Тюмени получили субсидий на нерабочие дни 413 млн рублей
#Новости#Предпринимательство#Общество#Бизнес#QR-код#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25