Предприниматели Тюмени проведут собрание по вопросу об ограничениях QR-кодами

Требования, описанные в документе, касаются поддержки малого и среднего бизнеса и отмены кодов, но не призывают к отказу от вакцинации.
«Принять участие в открытом собрании могут все арендаторы ТЦ и ТРЦ, которые несут убытки из-за введения кодов. На обсуждение этого вопроса приглашены представители власти и СМИ. Сегодняшние изменения лишь временны, а потому их недостаточно! Если молчать, ничего не изменится. О поддержке никто не задумается!», — следует из текста.
В собрании примут участие спикеры, в том числе тюменский ресторатор Павел Головин, который ранее организовал сбор подписей в адрес губернатора и санитарного главврача с требованием снять ограничения.
Помимо того, бизнесмены планируют подписать коллективное обращение о снятии ограничений и поддержке, которое будет направлено в федеральное правительство.