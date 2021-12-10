Погиб водитель и пострадал пассажир в массовом ДТП на трассе Тюмень — ХМАО

Предварительно автоинспекторы выяснили, что автомобиль марки «Тойота Лэнд Крузер» выехал на встречку, где столкнулся с фурой «МАН». Внедорожник ехал с прицепом, который в результате удара отцепился и отлетел в рейсовый автобус «ПАЗ». В салоне автобуса был только водитель.
«Авария унесла жизнь 54-летний водителя „Тойоты“. Мужчины был жителем Сургута. Также получил различные травмы его 31-летний сын, который ехал на соседнем сидении. Он госпитализирован», — пояснили в ведомстве.
Дорожные полицейские продолжают выяснять подробности и обстоятельства трагедии.
В областном ГИБДД отметили, что с начала декабря на федеральных автодорогах стало больше ДТП. Поэтому специалисты напоминают, что прежде чем совершить опасный манёвр обгона и выезда на встречную полосу, необходимо сначала убедиться в безопасности.