nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Погиб водитель и пострадал пассажир в массовом ДТП на трассе Тюмень — ХМАО

10 декабря 2021, 03:36
Фото: ГИБДД Тюменской области
Погиб водитель и пострадал пассажир в массовом ДТП на трассе Тюмень — ХМАО
Накануне в восьмом часу вечера на 453-ем километре федеральной трассы Тюмень — ХМАО в Уватском районе Тюменской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб водитель и пострадал пассажир, рассказали в региональном Управлении ГИБДД.
Сюжет
Тюмень

Предварительно автоинспекторы выяснили, что автомобиль марки «Тойота Лэнд Крузер» выехал на встречку, где столкнулся с фурой «МАН». Внедорожник ехал с прицепом, который в результате удара отцепился и отлетел в рейсовый автобус «ПАЗ». В салоне автобуса был только водитель.

Фото: ГИБДД Тюменской области

«Авария унесла жизнь 54-летний водителя „Тойоты“. Мужчины был жителем Сургута. Также получил различные травмы его 31-летний сын, который ехал на соседнем сидении. Он госпитализирован», — пояснили в ведомстве.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Дорожные полицейские продолжают выяснять подробности и обстоятельства трагедии.

Фото: ГИБДД Тюменской области

В областном ГИБДД отметили, что с начала декабря на федеральных автодорогах стало больше ДТП. Поэтому специалисты напоминают, что прежде чем совершить опасный манёвр обгона и выезда на встречную полосу, необходимо сначала убедиться в безопасности.

Материалы по теме
В ДТП с «Камазом» на тюменской трассе погиб человек и пострадали двоеТюменец на Инфинити погиб на трассе Тюмень - Омск после столкновения с грузовикомПод Ялуторовском в ДТП погиб водитель-первогодок
#Новости#ДТП#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25