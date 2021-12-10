Погиб водитель и пострадал пассажир в массовом ДТП на трассе Тюмень — ХМАО

Предварительно автоинспекторы выяснили, что автомобиль марки «Тойота Лэнд Крузер» выехал на встречку, где столкнулся с фурой «МАН». Внедорожник ехал с прицепом, который в результате удара отцепился и отлетел в рейсовый автобус «ПАЗ». В салоне автобуса был только водитель.