Мужчина устроил дебош и испугал жильцов дома на улице Дружбы в Тюмени

По словам очевидцев, он пытался выбить стёкла кулаками и даже повредил несколько машин на стоянке. В этот момент ему никто не попался под горячую руку, пострадавших нет. Местные жители услышали шум и вызвали сотрудников МВД. Нарушитель был задержан, его отвезли в ближайший отдел полиции.
На дебош мужчины обратила внимание уборщица. Обычно в этом подъезде гораздо чище, но вчера женщине пришлось отмывать кровь. Подобное здесь происходит не часто. Может показаться, что тут была настоящая драка нескольких человек, но всё произошло из-за одного дебошира. Произошедшее напугало местных жителей.