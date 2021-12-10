Мужчина устроил дебош и испугал жильцов дома на улице Дружбы в Тюмени

По словам очевидцев, он пытался выбить стёкла кулаками и даже повредил несколько машин на стоянке. В этот момент ему никто не попался под горячую руку, пострадавших нет. Местные жители услышали шум и вызвали сотрудников МВД. Нарушитель был задержан, его отвезли в ближайший отдел полиции.