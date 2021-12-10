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Мужчина устроил дебош и испугал жильцов дома на улице Дружбы в Тюмени

10 декабря 2021, 11:10
Фото: ЧС Тюмень
В ночь на 9 декабря, в Тюмени пьяный мужчина устроил дебош в многоквартирном доме по улице Дружбы, 75.

По словам очевидцев, он пытался выбить стёкла кулаками и даже повредил несколько машин на стоянке. В этот момент ему никто не попался под горячую руку, пострадавших нет. Местные жители услышали шум и вызвали сотрудников МВД. Нарушитель был задержан, его отвезли в ближайший отдел полиции.

На дебош мужчины обратила внимание уборщица. Обычно в этом подъезде гораздо чище, но вчера женщине пришлось отмывать кровь. Подобное здесь происходит не часто. Может показаться, что тут была настоящая драка нескольких человек, но всё произошло из-за одного дебошира. Произошедшее напугало местных жителей.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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