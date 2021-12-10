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Коммерческая недвижимость в Тюмени растет примерно на 10-15 процентов в год

10 декабря 2021, 13:44
Фото: 1Mi
По итогам ноября рынок недвижимости не смог восстановиться и вернуться к докризисному уровню, однако интерес предпринимателей к коммерческим помещениям увеличился.

Эксперты полагают, что показатели спроса ниже 2019 года, однако не во всех сегментах недвижимости низкая покупная способность.

В данный момент наблюдается стагнация, однако сейчас многие коммерческие сети начинают открывать свои точки в спальных районах. Наибольший спрос недвижимости на первом этаже наблюдается в районе Тюменской слободы и Дударева.

Стоимость квадратного метра подобных помещений от 100 до 150 тысяч рублей.

В условиях различных ограничений, магазины стремятся непосредственно к потребителю поближе к дому. Увеличивается сегмент и частного предпринимательства. Оценочный рост в этом году 10-15%.

#Новости#Александр Мязин#Экономика
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