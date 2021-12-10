Коммерческая недвижимость в Тюмени растет примерно на 10-15 процентов в год

Эксперты полагают, что показатели спроса ниже 2019 года, однако не во всех сегментах недвижимости низкая покупная способность.
В данный момент наблюдается стагнация, однако сейчас многие коммерческие сети начинают открывать свои точки в спальных районах. Наибольший спрос недвижимости на первом этаже наблюдается в районе Тюменской слободы и Дударева.
Стоимость квадратного метра подобных помещений от 100 до 150 тысяч рублей.
В условиях различных ограничений, магазины стремятся непосредственно к потребителю поближе к дому. Увеличивается сегмент и частного предпринимательства. Оценочный рост в этом году 10-15%.