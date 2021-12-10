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Кольцо Мельникайте встало в пятничных пробках из-за ДТП

10 декабря 2021, 12:47
Фото: 2ГИС
Тюменцы сообщают, что 10 декабря в 17:32 кольцо Мельникайте около Федюнинского встало в пробке.

Здесь произошло два ДТП, сам затор от кольца растянулся на 1,6 километров. Дополнительные проблемы создают пятничные пробки в 9 баллов, но после Червишевского движение достаточно свободное.

На других улицах областной столицы ситуация подобная. На Червешевском тракте не прекращаются дорожные работы, это создаёт дополнительные пробки в час пик. На Объездной дороге в районе Московского тракта образовался затор в 3 километра. Полностью встало движение на Профсоюзной из-за двух дорожных инцидентов. При выезде из областной столицы возникают небольшие затруднения.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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