Кольцо Мельникайте встало в пятничных пробках из-за ДТП

На других улицах областной столицы ситуация подобная. На Червешевском тракте не прекращаются дорожные работы, это создаёт дополнительные пробки в час пик. На Объездной дороге в районе Московского тракта образовался затор в 3 километра. Полностью встало движение на Профсоюзной из-за двух дорожных инцидентов. При выезде из областной столицы возникают небольшие затруднения.