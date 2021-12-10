Катки, горки, термы: подробнее о новогоднем отдыхе в Тюмени

Новогодние каникулы любят не только дети, но и взрослые. Этот период идеально подходит для того, чтобы собраться вместе с семьей или друзьями, развлечь себя походом на каток или горки, сходить в баню или вообще съездить в другой город.
Катание с ледяных горок в Тюмени возможно как в центре города, так и за его пределами. Например, на территории базы отдыха «Боровое» каждый год строят экстремальные горки, которые нравятся гостям и жителям областной столицы.
К счастью, коронавирусные ограничения не повлияли на работу базы отдыха, и посетить её сможет любой желающий, вне зависимости от наличия QR-кода. Здесь залиты высокие горки, каток, проложена лыжня. Въезд на территорию «Борового» платный — 500 рублей с машины. Дополнительно можно взять в прокат инвентарь или сходить в баню.
Хочется научиться кататься на сноуборде? Тогда стоит посетить центр спорта и отдыха «Воронинские горки». Въезд на территорию центра возможен только с картой «Ski-pass», которую выдают после подписания договора. Эта карта пригодится для оплаты подъемников, инвентаря и других латных услуг.
Для катания на сноуборде, лыжах или тюбингах QR-код не пригодится, а для посещения помещений его все же спросят. Если холод не страшен, то в «Воронинских горках» можно и увидеть красивую природу, и активно отдохнуть.
Что касается центра города, то горки соорудят на площади 400-летия Тюмени, на Цветном бульваре, в Комсомольском сквере, а также в Экопарке «Затюменском».
Гордость Тюменской области — это минеральные горячие источники. Оздоровление и расслабление — то, что нужно в новогодние праздники. Если хочется комфорта и разнообразия, то отправиться за ними можно на термальный курорт «ЛетоЛето».
Аквапарк, СПА-комплекс с саунами и джакузи, горячий источник — все в одном месте. Цена на входные билеты в праздники зависит от выбранного комплекса: будет ли бронь отеля, хочет ли человек посетить аквапарк и СПА вместе или выбирает что-то одно. На входе попросят QR-код или медотвод и отрицательный результат ПЦР-теста.
Еще одно популярное место в Тюменской области — «Верхний Бор». На территории есть сразу два горячих источника, в SPA-отеле и в гостиничном комплексе. Цена за вход — 1 300 рублей и 1 000 рублей соответственно. Предъявить QR-код тоже придется.
Тюменцы, которые любят кататься на коньках, нередко местом для отдыха выбирают каток «Звездный полюс» около ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Здесь же есть горки, с них катаются на тюбингах. Вход на каток платный — 150 рублей в будни за 2 часа катания и 250 рублей в выходные и праздники за 1,5 часа. QR-код не нужен.
Если нет своих коньков — не беда, их можно взять в прокат за 200 рублей. Также в «Звездном полюсе» есть услуга заточки коньков. Перед посещением стоит ознакомиться с правилами. В них указано, что посетители должны ездить по часовой стрелке, находиться на льду в адекватном состоянии, не играть в догонялки или хоккей.
Набережная Туры — достопримечательность Тюмени, зимой и летом собирающая местных жителей и туристов. Под Новый год здесь заливают большой каток, и этот год — не исключение. Более того, на набережной в этот раз их будет даже два — около Моста влюбленных и у «Конторы Пароходства».
Катки украсят иллюминацией, специально для этого заказаны фонари и прожекторы. У «Конторы» также поставят горку. Катки уже доделывают, предположительно, посетить их можно будет к середине декабря. Вход со своими коньками будет свободным. Есть и небольшой прокат, если своего инвентаря нет.