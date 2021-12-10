Катки, горки, термы: подробнее о новогоднем отдыхе в Тюмени

Если нет своих коньков — не беда, их можно взять в прокат за 200 рублей. Также в «Звездном полюсе» есть услуга заточки коньков. Перед посещением стоит ознакомиться с правилами. В них указано, что посетители должны ездить по часовой стрелке, находиться на льду в адекватном состоянии, не играть в догонялки или хоккей.