Из-за налоговой задолженности на фуру у тюменца арестовали «БМВ»

Однако, не всегда так просто удаётся вернуть арестованное имущество. Ещё один должник, в отношении которого возбуждено более 20 исполнительных производств, не смог оперативно оплатить налоговые задолженности. Принадлежащую ему «Тойоту» арестовали и в скором времени будет продана на аукционе.