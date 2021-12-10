Из-за налоговой задолженности на фуру у тюменца арестовали «БМВ»

Мужчина накопил долг свыше 80 тысяч рублей. Арестованный легковой автомобиль отправили на спецстоянку.
«В этот же день должник принёс в структурное подразделение Управления чеки об оплате долга и исполнительного сбора в размере 5,6 тысяч рублей. После чего автомобиль был возвращён владельцу», — пояснили в ведомстве.
Однако, не всегда так просто удаётся вернуть арестованное имущество. Ещё один должник, в отношении которого возбуждено более 20 исполнительных производств, не смог оперативно оплатить налоговые задолженности. Принадлежащую ему «Тойоту» арестовали и в скором времени будет продана на аукционе.