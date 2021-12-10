Итоги дня: массовое ДТП, собрание из-за QR-кодов, долги по налогам на 95 млн

«Принять участие в открытом собрании могут все арендаторы ТЦ и ТРЦ, которые несут убытки из-за введения кодов. На обсуждение этого вопроса приглашены представители власти и СМИ. Сегодняшние изменения лишь временны, а потому их недостаточно! Если молчать, ничего не изменится. О поддержке никто не задумается!», — следует из текста.