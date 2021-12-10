Итоги дня: массовое ДТП, собрание из-за QR-кодов, долги по налогам на 95 млн

В областной столице пройдет собрание бизнесменов, пострадавших из-за введения режима QR-кодов, сообщает DK.RU. Отмечается, что предприниматели не призывают к отказу от вакцинации, несмотря на требования отмены кодов.
«Принять участие в открытом собрании могут все арендаторы ТЦ и ТРЦ, которые несут убытки из-за введения кодов. На обсуждение этого вопроса приглашены представители власти и СМИ. Сегодняшние изменения лишь временны, а потому их недостаточно! Если молчать, ничего не изменится. О поддержке никто не задумается!», — следует из текста.
Стоит отметить, что предприниматели планируют подписать коллективное обращение о снятии ограничений и поддержке малого и среднего бизнеса, которое будет направлено в федеральное правительство.
Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, смертельное ДТП произошло на 453-ем километре федеральной трассы Тюмень — ХМАО. В аварии погиб водитель и пострадал пассажир.
По предварительным данным, «Тойота Лэнд Крузер» выехала на встречку и столкнулась с фурой «МАН».
«Авария унесла жизнь 54-летний водителя „Тойоты“. Мужчины был жителем Сургута. Также получил различные травмы его 31-летний сын, который ехал на соседнем сидении. Он госпитализирован», — пояснили в ведомстве.
Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщают в региональной прокуратуре, директор и главный бухгалтер сети заправочных станций «Кондор-2» за 2 года не заплатили более 95 млн рублей налогов. В компании использовали упрощённую систему налогообложения. Также глава предприятия, главный бухгалтер и её муж были зарегистрированы ещё и как ИП, которым «Кондор-2» сдавала помещения. Так бизнесмены продавали нефтепродукты.
«Таким образом, осенью 2017 года их совместный доход превысил 150 млн рублей. С того времени предприятие не могло применять специальный налоговый режим и должно было платить налог на добавленную стоимость, на прибыль и на имущество. Чего не делало», — пояснили в надзорном ведомстве.
Позже в этой схеме приняли участие ещё трое бизнесменов.