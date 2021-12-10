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Итоги дня: массовое ДТП, собрание из-за QR-кодов, долги по налогам на 95 млн

10 декабря 2021, 18:55
Фото: 1Mi
О главных новостях уходящего дня
Предприниматели Тюмени проведут собрание по вопросу об ограничениях QR-кодами. Погиб водитель и пострадал пассажир в массовом ДТП на трассе Тюмень — ХМАО. Директор и бухгалтер тюменских АЗС задолжали налогов на сумму более 95 млн рублей.

Тюменские предприниматели обсудят ограничения QR-кодами

В областной столице пройдет собрание бизнесменов, пострадавших из-за введения режима QR-кодов, сообщает DK.RU. Отмечается, что предприниматели не призывают к отказу от вакцинации, несмотря на требования отмены кодов.

«Принять участие в открытом собрании могут все арендаторы ТЦ и ТРЦ, которые несут убытки из-за введения кодов. На обсуждение этого вопроса приглашены представители власти и СМИ. Сегодняшние изменения лишь временны, а потому их недостаточно! Если молчать, ничего не изменится. О поддержке никто не задумается!», — следует из текста.

Стоит отметить, что предприниматели планируют подписать коллективное обращение о снятии ограничений и поддержке малого и среднего бизнеса, которое будет направлено в федеральное правительство.

В массовой аварии погиб водитель на трассе Тюмень — ХМАО

Как рассказали в региональном Управлении ГИБДД, смертельное ДТП произошло на 453-ем километре федеральной трассы Тюмень — ХМАО. В аварии погиб водитель и пострадал пассажир.

По предварительным данным, «Тойота Лэнд Крузер» выехала на встречку и столкнулась с фурой «МАН».

«Авария унесла жизнь 54-летний водителя „Тойоты“. Мужчины был жителем Сургута. Также получил различные травмы его 31-летний сын, который ехал на соседнем сидении. Он госпитализирован», — пояснили в ведомстве.

Подробности и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Директор и бухгалтер тюменских АЗС задолжали налогов на сумму более 95 млн рублей

Как сообщают в региональной прокуратуре, директор и главный бухгалтер сети заправочных станций «Кондор-2» за 2 года не заплатили более 95 млн рублей налогов. В компании использовали упрощённую систему налогообложения. Также глава предприятия, главный бухгалтер и её муж были зарегистрированы ещё и как ИП, которым «Кондор-2» сдавала помещения. Так бизнесмены продавали нефтепродукты.

«Таким образом, осенью 2017 года их совместный доход превысил 150 млн рублей. С того времени предприятие не могло применять специальный налоговый режим и должно было платить налог на добавленную стоимость, на прибыль и на имущество. Чего не делало», — пояснили в надзорном ведомстве.

Позже в этой схеме приняли участие ещё трое бизнесменов.

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