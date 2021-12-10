«Интеррос Капитал» Потанина сменил локацию на остров Русский

«Интерфакс» приводит слова Потанина о том, что 90% бизнеса группы компаний сосредоточено в России, соответственно, более удобно направлять инвестиции отсюда. Плюс многие преимущества, которые ранее давало размещение в офшорных зонах, теперь есть и в специальных административных районах России, что повышает привлекательность территорий для инвесторов.