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«Интеррос Капитал» Потанина сменил локацию на остров Русский

10 декабря 2021, 19:47
Компания «Интеррос Капитал», ранее находившаяся в кипрской юрисдикции, теперь зарегистрирована в специальном административном районе на острове Русский. Владелец группы «Интеррос» Владимир Потанин отметил, что компания контролирует 31,5% акций «Норникеля».

«Интерфакс» приводит слова Потанина о том, что 90% бизнеса группы компаний сосредоточено в России, соответственно, более удобно направлять инвестиции отсюда. Плюс многие преимущества, которые ранее давало размещение в офшорных зонах, теперь есть и в специальных административных районах России, что повышает привлекательность территорий для инвесторов.

Группа «Интеррос» выбрала остров Русский, так как планирует стать якорным инвестором российского Дальнего Востока. В настоящее время созданным осенью венчурным фондом «Восход», занимающимся инвестициями в высокотехнологичные проекты и стартапы, здесь реализуется ряд проектов, в числе которых курорт «Парк «Три Вулкана» на Камчатке.

Как подчеркнул Потанин, «Интеррос» стремится обеспечивать прозрачность бизнеса, в связи с чем для группы компаний важно, чтобы общество видело, какие российские проекты получают от нее инвестиции. Отмечается, что зарубежные компании «Интерроса» стали российскими налогоплательщиками в 2015 году.

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков пояснил, что компания «Интеррос» — стратегический партнер. Правительство, по его словам, поддерживает редомициляцию в Россию — в специальный административный район на острове Русский. Чекунков озвучил намерение органов власти поддержать компанию по линии Правительства Российской Федерации и институтов развития, чтобы она и далее могла осуществлять инвестиции в перспективные проекты.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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