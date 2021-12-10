Глава РЭО: Новая РОП начнет действовать с 2022 года

Он подчеркнул, что внесение документа на рассмотрение в правительство состоится в середине этого месяца. В конце минувшего месяца все заинтересованные федеральные органы исполнительной власти участвовали в согласительном совещании. Введения новых правил и реформы РОП уже не избежать. РЭО работает над тем, чтобы концепция расширенной ответственности производителей заработала с начала наступающего года. Об этом пишет сайт «360».