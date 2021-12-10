Глава РЭО: Новая РОП начнет действовать с 2022 года

Он подчеркнул, что внесение документа на рассмотрение в правительство состоится в середине этого месяца. В конце минувшего месяца все заинтересованные федеральные органы исполнительной власти участвовали в согласительном совещании. Введения новых правил и реформы РОП уже не избежать. РЭО работает над тем, чтобы концепция расширенной ответственности производителей заработала с начала наступающего года. Об этом пишет сайт «360».
Реформу РОП начнут реализовывать в 2022 году. Речь идет о том, чтобы обязать компании-производители и импортеров продукции и упаковки отвечать за утилизацию отходов. Для этого введены особые нормативы. Их собирались повысить с будущего года, говорит вице-премьер Виктория Абрамченко
В аппарате Кабмина РФ и РЭО назвали причину переноса сроков. Там пояснили, когда примут проект закона о РОП. Об этом информирует rbc.ru.
Абрамченко рассказала, что реформа расширенной ответственности производителей состоит не только из нормативов утилизации. Это еще и системный пересмотр действующего регулирования.
РОП запустят после принятия новой нормативной базы. Нужно приложить усилия для того, чтобы ускорить рассмотрение концепции. Процесс согласования действительно затянулся, подтвердила вице-премьер.
Законопроект обсуждали неоднократно, в дискуссиях участвовали федеральные органы исполнительной власти и коммерсанты. Документ согласовали со всеми участниками обсуждений. Что касаемо действующих нормативов утилизации, то постановление о них будет продлено с первого января будущего года. Это необходимо для недопущения правового вакуума. После принятия закона специалисты создадут и утвердят новые нормативы, пояснила Абрамченко.
В «Российском экологическом операторе» подтверждают, что проект о продлении нормативов на 2022 год на самом деле есть. В правительство его внести собираются в середине декабря. По словам топ-менеджеров компании, новые правила РОП начнут действовать уже в следующем году.