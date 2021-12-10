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До конца года подросткам в России планируется поставить прививки от COVID-19

10 декабря 2021, 09:14
Фото: 1Mi
До конца года подросткам в России планируется поставить прививки от COVID-1
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил, что до конца 2021 года в регионах России, в том числе и в Тюменском, начнётся кампания по вакцинации подростков от коронавируса в возрасте от 12 до 17 лет, пишет ТАСС.

Двухкомпонентный препарат против COVID-19 для профилактики инфицирования у несовершеннолетних был зарегистрирован 24 ноября Министерством здравоохранения РФ под названием «Спутник М».

«Первая вакцинация среди подростков будет проведена до конца текущего года во всех субъектах РФ», — уточнил чиновник.

В министерстве также пояснили, что также, как и прививка для взрослых, двухкомпонентная вакцина для детей ставится два раза с разницей в 21 день.

Детям до 15 лет вакцина ставится с согласия родителей или законных опекунов. После 15-летия подросток может сам решать.

До конца декабря будет выпущено порядка 150 тысяч доз вакцины «Спутник M».

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#Новости#Общество#Коронавирус#Вакцинация#Тюмень#Дарья Гасникова#Коронавирус COVID-19
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