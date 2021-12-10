До конца года подросткам в России планируется поставить прививки от COVID-19

Двухкомпонентный препарат против COVID-19 для профилактики инфицирования у несовершеннолетних был зарегистрирован 24 ноября Министерством здравоохранения РФ под названием «Спутник М».
«Первая вакцинация среди подростков будет проведена до конца текущего года во всех субъектах РФ», — уточнил чиновник.
В министерстве также пояснили, что также, как и прививка для взрослых, двухкомпонентная вакцина для детей ставится два раза с разницей в 21 день.
Детям до 15 лет вакцина ставится с согласия родителей или законных опекунов. После 15-летия подросток может сам решать.
До конца декабря будет выпущено порядка 150 тысяч доз вакцины «Спутник M».