До конца года подросткам в России планируется поставить прививки от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подтвердил, что до конца 2021 года в регионах России, в том числе и в Тюменском, начнётся кампания по вакцинации подростков от коронавируса в возрасте от 12 до 17 лет, пишет ТАСС.

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