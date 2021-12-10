nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Директор и бухгалтер тюменских АЗС задолжали налогов на сумму более 95 млн рублей

10 декабря 2021, 09:36
Фото: 1Mi
Директор и бухгалтер тюменских АЗС задолжали налогов на сумму более 95 млн
Директор и главный бухгалтер сети заправочных станций «Кондор-2» обвиняются в уклонении налогов особо крупном размере и пособничестве в этом. За два года они уклонились от уплаты налогов на общую сумму свыше 95 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Тюмень

Компания «Кондор-2» пользовалась упрощённой системой налогообложения. Вместе с тем, глава предприятия, главбух и её муж были зарегистрированы ещё и как ИП. Компания сдавала им в аренду помещения АЗС, где бизнесмены продавали нефтепродукты.

Тюменец получил 2 года колонии за уклонение от уплаты алиментов
Узнать подробнее

«Таким образом, осенью 2017 года их совместный доход превысил 150 млн рублей. С того времени предприятие не могло применять специальный налоговый режим и должно было платить налог на добавленную стоимость, на прибыль и на имущество. Чего не делало», — пояснили в надзорном ведомстве.

Позже в этой схеме приняли участие ещё трое бизнесменов.

В результате дробления бизнеса между ИП в период с 2017 по 2019 годы компания уклонилась от уплаты налогов на общую сумму свыше 95 млн рублей.

Материалы по теме
Из-за долгов по налогам тюменская предпринимательница не смогла улететь в ИорданиюУ тюменца арестовали «Ауди» из-за долгов по налогам в 1,8 млн рублейТюменская компания не доплатила 50 млн рублей налогов. Она не работает уже 3 года
#Новости#Общество#Уклонение от уплаты налогов#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25