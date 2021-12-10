Директор и бухгалтер тюменских АЗС задолжали налогов на сумму более 95 млн рублей

«Таким образом, осенью 2017 года их совместный доход превысил 150 млн рублей. С того времени предприятие не могло применять специальный налоговый режим и должно было платить налог на добавленную стоимость, на прибыль и на имущество. Чего не делало», — пояснили в надзорном ведомстве.