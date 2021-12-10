Давыдов предложил создать сеть научно-технических центров развития химпромышленности

Давыдов рассказал, что в декабре Владимир Путин встретился с молодыми учеными и обсудил с ними вопрос химического суверенитета России. Давыдов подчеркнул, что он важен не менее, чем продовольственная безопасность государства. Без продукции химической промышленности невозможно сохранить государственную независимость. При этом потенциально химпром — сильный драйвер экономического развития. Поэтому необходимо привлекать научное сообщество и развивать технологии высоких переделов. Для этого важно создание сети центров, которые бы взаимодействовали друг с другом, сообщает издание «Эксперт»
Давыдов отмечает, что сейчас БСК занимается разработкой современных инновационных решений, касающихся интенсификации и повышения экологичности производства. В числе сотрудников компании — сто ученых, которые ежедневно создают новые технологии и дорабатывают существующие. Предприятие первым в стране ввело технологию разделения дистиллерной жидкости, являющейся отходом содового производства. Твердая и жидкая фракции используются в производстве в различных отраслях. Так, твердая фракция применяется для восстановления нарушенной почвы, из жидкой добывают хлористый кальций. Данное вещество используется в металлургии, нефтяной промышленности, строительстве и коммунальном хозяйстве, а также других сферах. Новая технология снижает нагрузку на окружающую среду и позволяет производить востребованный продукт из отходов путем переработки.
Сейчас БСК — индустриальный партнер Башкирии в создании карбоновых полигонов. Сверхтонкие мембраны, которые создаются учеными компании, улавливают 90% выбрасываемого в атмосферу СО2 для использования в производственном цикле. Запуск новой линии по производству хлористого кальция означает возможность утилизировать 2 млн куб. м СО2 в год.
Эдуард Давыдов отметил, что ряд бизнес-идей БСК позволит приблизиться к производству замкнутого цикла. «Главное — симбиоз науки, образования и производства должен привести к мощному рывку в плане технологий и к экономическому росту», — подчеркнул глава БСК. По его словам, в результате это поможет России достигнуть химического суверенитета и ведущей позиции в мире в области химпрома.