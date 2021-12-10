Давыдов предложил создать сеть научно-технических центров развития химпромышленности

Давыдов отмечает, что сейчас БСК занимается разработкой современных инновационных решений, касающихся интенсификации и повышения экологичности производства. В числе сотрудников компании — сто ученых, которые ежедневно создают новые технологии и дорабатывают существующие. Предприятие первым в стране ввело технологию разделения дистиллерной жидкости, являющейся отходом содового производства. Твердая и жидкая фракции используются в производстве в различных отраслях. Так, твердая фракция применяется для восстановления нарушенной почвы, из жидкой добывают хлористый кальций. Данное вещество используется в металлургии, нефтяной промышленности, строительстве и коммунальном хозяйстве, а также других сферах. Новая технология снижает нагрузку на окружающую среду и позволяет производить востребованный продукт из отходов путем переработки.