Чартерные рейсы Тюмень - Хургада отменяются после 12 декабря

На этом фоне Хургада ставит рекорды по числу принятых рейсов за сутки. 8 декабря в город прилетело 73 самолёта регулярных авиалиний. Количество прибывающих на новогодние праздники людей очень большое. Практически все отели заполнены и до конца года туристы будут только прибывать на курорт.