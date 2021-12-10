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Чартерные рейсы Тюмень - Хургада отменяются после 12 декабря

10 декабря 2021, 15:28
Фото: 1Mi
После 12 декабря чартерные рейсы Тюмень – Хургада станут недоступны тюменцам, сообщают местные турагенты.

Всё из-за отсутствия туристов, люди пока не сильно заинтересованы лететь в Египет. Пока есть прямые вылеты в Шарм-эш-Шейх.

Чартеры не удаётся сформировать в нужном объёме из-за недостатка туристов. Тем, кто остался, предлагают воспользоваться чартерами в Екатеринбурге и Москве.

На этом фоне Хургада ставит рекорды по числу принятых рейсов за сутки. 8 декабря в город прилетело 73 самолёта регулярных авиалиний. Количество прибывающих на новогодние праздники людей очень большое. Практически все отели заполнены и до конца года туристы будут только прибывать на курорт.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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