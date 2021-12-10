Абрамченко распорядилась внедрить вакцину от АЧС для животноводства до 2024 года

Абрамченко отметила, что африканская чума свиней, ящур и другие заболевания среди животных превращаются в важнейшие угрозы для развития отрасли животноводства и обеспечения ветеринарной безопасности. Кроме всего, эпидемии АЧС в регионах страны оказывают значительное воздействие на сокращение производства продукции отрасли животноводства, передает сайт 360tv.ru.
По России в 38 субъектах зафиксировано 112 объектов с АЧС среди домашних свиней. АЧС среди диких кабанов обнаружена в 19 регионах.
По данным Россельхознадзора, вспышки АЧС в 2021 году на 11 больших комплексах III и IV компартмента возникают по причине циркуляции возбудителя АЧС на находящейся недалеко территории, в частности в дикой фауне, а также из-за нарушения ветеринарных норм на самих предприятиях.
По результатам встречи членов комиссии вице-премьер Виктория Абрамченко постановила подготовить систему реагирования на риски распространения АЧС на всех уровнях и создать меры постоянного ветеринарного контроля без предупреждения предприятий.
«Россельхознадзор и ветеринарные службы регионов должны осуществлять непрерывный мониторинг ситуации. И по итогам наблюдений требуется включать необходимый уровень обороны и в самые короткие сроки проводить «блокирующие» мероприятия на всех уровнях, начиная местным и заканчивая федеральным», - считает Абрамченко. Помимо этого, она добавила, что это является вопросом национальной продовольственной безопасности, поскольку по итогам этого года объем потерь от АЧС уже дошел до 1,9 млрд рублей.
Вице-премьер распорядилась Минсельхозу, Россельхознадзору и иным ведомствам совместно с регионами осуществить анализ достаточности нормативного регулирования и разработать собственные предложения, направленные на корректировку нормативно-правовых актов, для рассмотрения кабмина.
Кроме всего, в процессе заседания обсуждали ход проведения вакцинопрофилактики и выявления проблем здоровья у животных.
«От науки ожидается прорыв, если не будет подготовлена эффективная вакцина, не получится победить АЧС и обезопасить государство от рисков заражения территорий и уменьшения производств. Ежегодно нами сдвигаются сроки для научных организаций, при этом имеется стратегическая документация, достаточные объемы финансирования, координация, готовность компаний принимать в этом участие. Давайте поставим точку. Обращаюсь к Минобрнауки и РАН с просьбой обеспечить до 2024 года создание и введение в действие эффективной вакцины от АЧС для сельхозживотных», - сказала Абрамченко.