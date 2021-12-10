Абрамченко распорядилась внедрить вакцину от АЧС для животноводства до 2024 года

«От науки ожидается прорыв, если не будет подготовлена эффективная вакцина, не получится победить АЧС и обезопасить государство от рисков заражения территорий и уменьшения производств. Ежегодно нами сдвигаются сроки для научных организаций, при этом имеется стратегическая документация, достаточные объемы финансирования, координация, готовность компаний принимать в этом участие. Давайте поставим точку. Обращаюсь к Минобрнауки и РАН с просьбой обеспечить до 2024 года создание и введение в действие эффективной вакцины от АЧС для сельхозживотных», - сказала Абрамченко.