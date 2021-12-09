ВЭБ проанализировал уровень жизни горожан в России

Авторы исследования проводили его, опираясь на стандарты Организации экономического сотрудничества и развития, включающей 38 государств, по большей части европейских. Работа охватывает 115 наиболее крупных городов нашей страны. В исследование не были включены Москва и Санкт-Петербург, пишет издание vedomosti.ru.
Аналитики выяснили, что горожане в России в среднем более образованны, чем жители входящих в ОЭСР государств. При этом россияне больше работают, чаще перерабатывают и живут в более худших условиях.
Отмечается, что в ходе исследования были проанализированы 250 параметров в 12 категориях. Среди них уровень дохода, образование, медицинское обслуживание, экология и жилищные условия.
66% сведений, обработанных во время исследования, – это статистические данные. 14% – субъективная оценка граждан обстановки в городах. 13% – геоанализ по местности городов и 7% – парсинг данных из интернета. Города могли получить по каждому их показателей от 0 до 100 баллов.
По направлению “Здоровье” учитывалось не только состояние системы здравоохранения, но и образ жизни населения. Лучшими здесь стали Салехард, Ханты-Мансийск, Саранск.
В категории “Культура” лидируют Казань, Тюмень и Екатеринбург. В “Образовании” первая тройка – Казань, Нижний Новгород и Новосибирск. Аналитики отметили, что в этих городах не только учебная инфраструктура, но и уровень вузов лучше, чем в других.
Наконец, по экологическому вектору в топ-3 вошли Петропавловск-Камчатский, Тобольск и Ульяновск. Здесь исследовался не только общий экологический фон, но и такие специфические моменты, как обращение с коммунальными отходами.
Эксперты отметили, что индекс - это новый инструмент аналитики, который открывает более широкие возможности для последующих исследований качества жизни в российских городах. Примечательно то, что он станет не только базисом для других важных аналитических мероприятий, но и позволит изучать динамику развития городов.
Сообщается, что ВЭБ.РФ собирается до 2024 года инвестировать в экономику городов примерно 1 трлн рублей. Средства будут распределяться не только между промышленными или крупными инфраструктурными проектами. В инвестиционный пул попадут и социальные проекты, в том числе выбранные самими горожанами.
Главный управляющий директор, руководитель блока аналитики и маркетинга группы ВЭБ.РФ Андрей Самохин заявил, что в госкорпорации намерены «задать социальное измерение инвестиций». Инвестпроекты будут оцениваться не только с экономической, но и с социальной стороны. Направления для такого развития – медицина, образование, спорт и другие. Для того, чтобы определить самые актуальные векторы, сначала необходимо проанализировать текущий уровень развития городов Российской Федерации. Для этого и проводилось исследование.