ВЭБ проанализировал уровень жизни горожан в России

Главный управляющий директор, руководитель блока аналитики и маркетинга группы ВЭБ.РФ Андрей Самохин заявил, что в госкорпорации намерены «задать социальное измерение инвестиций». Инвестпроекты будут оцениваться не только с экономической, но и с социальной стороны. Направления для такого развития – медицина, образование, спорт и другие. Для того, чтобы определить самые актуальные векторы, сначала необходимо проанализировать текущий уровень развития городов Российской Федерации. Для этого и проводилось исследование.