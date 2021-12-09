nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В заброшенном доме ночью погибли четверо тюменцев

9 декабря 2021, 05:18
Фото: Следственный комитет по Тюменской области
В Тюмени ночью произошел пожар в деревянном двухэтажном доме барачного типа на улице Изумрудной. Пожар унес жизни трех мужчин и одной женщины. Их личности сейчас устанавливаются.
Сюжет
Тюмень

На улице Изумрудной в произошел пожар в деревянном двухэтажном доме барачного типа, он был расселен и людей там быть не должно.

Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областного следственного управления, в доме были обнаружены тела четырех погибших. Специалисты сейчас устанавливают их личности.

По данному происшествию началась доследственная проверка, которая поможет установить причины случившегося и что именно привело к трагедии.

В ведомстве также пояснили, что точная причина пожара устанавливается, но есть версия, что пожар мог произойти в связи с неосторожным обращением с огнем.

Помимо этого, в следственном управлении отметили, что были опрошены все свидетели и очевидцы, осмотрено место трагедии и назначена судебная экспертиза.

Материалы по теме
В Ишиме около заправочной станции произошел пожарСмог над Тюменью и трудно дышать. В МЧС говорят, что пожаров нет, в чем причина?Пожар в Тюмени на улице Богдановича: дети выбегали на улицу раздетые
#Новости#Проверка#Поджог#Труп#Экспертиза#Пожар#Происшествия#МЧС#Тюменское следственное управление#Возгорание квартиры#Тюмень#Екатерина Байкалова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25