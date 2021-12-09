В заброшенном доме ночью погибли четверо тюменцев

На улице Изумрудной в произошел пожар в деревянном двухэтажном доме барачного типа, он был расселен и людей там быть не должно.
Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областного следственного управления, в доме были обнаружены тела четырех погибших. Специалисты сейчас устанавливают их личности.
По данному происшествию началась доследственная проверка, которая поможет установить причины случившегося и что именно привело к трагедии.
В ведомстве также пояснили, что точная причина пожара устанавливается, но есть версия, что пожар мог произойти в связи с неосторожным обращением с огнем.
Помимо этого, в следственном управлении отметили, что были опрошены все свидетели и очевидцы, осмотрено место трагедии и назначена судебная экспертиза.