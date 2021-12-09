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В Тюменской области от коронавируса умерло 3 000 человек

9 декабря 2021, 10:06
Фото: 1Mi
В Тюменской области зафиксировано 27 смертей от коронавируса, сообщает инфоцентр правительства региона.

Стоит отметить, что от опасной инфекции погибли уже 3 000 тюменцев. За последние сутки COVID заразились 306 человек. На данный момент в РФ выявлено 9 925 806 случаев коронавируса выздоровел 8 637 861 человек.

Ранее «Наш город» сообщал, что Роспотребнадзор закрыл на карантин в 53 детсадах Тюменской области на данный момент 86 групп. Примерно в 28 детских садах областной столицы закрыто 54 группы. Отмечается, что заболели около 79 детей и 11 работников бюджетных учреждений. Детсады посещали около 1700 детей, сейчас все ребята находятся дома.

В муниципальных школах города закрыто девять классов. Их посещали около 410 детей, заболели 32.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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