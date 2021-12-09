В Тюменской области от коронавируса умерло 3 000 человек

Ранее «Наш город» сообщал, что Роспотребнадзор закрыл на карантин в 53 детсадах Тюменской области на данный момент 86 групп. Примерно в 28 детских садах областной столицы закрыто 54 группы. Отмечается, что заболели около 79 детей и 11 работников бюджетных учреждений. Детсады посещали около 1700 детей, сейчас все ребята находятся дома.