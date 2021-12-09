В Тюменской области от коронавируса умерло 3 000 человек

Стоит отметить, что от опасной инфекции погибли уже 3 000 тюменцев. За последние сутки COVID заразились 306 человек. На данный момент в РФ выявлено 9 925 806 случаев коронавируса выздоровел 8 637 861 человек.
Ранее «Наш город» сообщал, что Роспотребнадзор закрыл на карантин в 53 детсадах Тюменской области на данный момент 86 групп. Примерно в 28 детских садах областной столицы закрыто 54 группы. Отмечается, что заболели около 79 детей и 11 работников бюджетных учреждений. Детсады посещали около 1700 детей, сейчас все ребята находятся дома.
В муниципальных школах города закрыто девять классов. Их посещали около 410 детей, заболели 32.