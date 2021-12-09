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В Тюмени на улице Пермякова столкнулись Кадиллак и автобус

9 декабря 2021, 06:25
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени на улице Пермякова столкнулись Кадиллак и автобус
Сегодня, 9 декабря, в областном центре на пересечении улиц Пермякова и Менделеева столкнулись автомобиль марки «Кадиллак» и общественный транспорт 46-го маршрута.
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Тюмень

Судя по всему, дорожно-транспортное происшествие случилось из-за несоблюдения очерёдности проезда. Дорожные полицейские выяснят подробности и обстоятельства произошедшего.

«Кадиллак» получил повреждения передней части кузова, а вот автобус почти не пострадал.

«В аварии никто не пострадал», — сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе областного Управления ГИБДД.

Скорее всего из-за этого дорожного инцидента пассажирам автобуса пришлось пересаживаться в другой маршрут.

Из-за ДТП на улице Пермякова образовалась небольшой затор. В сторону центра автомобили продвигаются в замедленном темпе.

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#Новости#ДТП#Общественный транспорт#Происшествия#Дороги#Тюмень#Дарья Гасникова
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