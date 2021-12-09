В Тюмени на улице Пермякова столкнулись Кадиллак и автобус

Судя по всему, дорожно-транспортное происшествие случилось из-за несоблюдения очерёдности проезда. Дорожные полицейские выяснят подробности и обстоятельства произошедшего.
«Кадиллак» получил повреждения передней части кузова, а вот автобус почти не пострадал.
«В аварии никто не пострадал», — сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе областного Управления ГИБДД.
Скорее всего из-за этого дорожного инцидента пассажирам автобуса пришлось пересаживаться в другой маршрут.
Из-за ДТП на улице Пермякова образовалась небольшой затор. В сторону центра автомобили продвигаются в замедленном темпе.