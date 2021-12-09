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В Тюмени на Мельникайте столкнулись отечественные машины

9 декабря 2021, 18:21
Фото: АВТО Тюмень ДТП
В Тюмени 9 декабря на Мельникайте (Порт) столкнулись несколько легковых машин, сообщают очевидцы.

О пострадавших не сообщается, повреждения получили только транспортные средства. Ущерб от ДТП небольшой, инспекторы ГИБДД выяснят все обстоятельства инцидента, машины закрыли проезд двух полос движения.

Стоит отметить, что в 23:00 в Тюмени произошла ещё одна авария на Широтной, 113. Здесь машины тоже перекрыли две полосы движения, о пострадавших пока не сообщается.

Днём в час пик в областной столице наблюдались пробки в 8 баллов и 9 ДТП. Серьёзных дорожных инцидентов не зафиксировано. Вечером на 50 лет ВЛКСМ и Широтной шли дорожные работы, работала тяжелая техника по уборке снега.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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