В Тюмени на Мельникайте столкнулись отечественные машины

О пострадавших не сообщается, повреждения получили только транспортные средства. Ущерб от ДТП небольшой, инспекторы ГИБДД выяснят все обстоятельства инцидента, машины закрыли проезд двух полос движения.
Стоит отметить, что в 23:00 в Тюмени произошла ещё одна авария на Широтной, 113. Здесь машины тоже перекрыли две полосы движения, о пострадавших пока не сообщается.
Днём в час пик в областной столице наблюдались пробки в 8 баллов и 9 ДТП. Серьёзных дорожных инцидентов не зафиксировано. Вечером на 50 лет ВЛКСМ и Широтной шли дорожные работы, работала тяжелая техника по уборке снега.