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В облдуме состоялось заседание комитета по бюджету

9 декабря 2021, 14:32
Фото: 1Mi
В облдуме состоялось заседание комитета по бюджету налогам и финансам.
Сюжет
Тюмень

Среди основных вопросов – исполнение бюджета за 9 месяцев 2021 года. По словам главы Оксаны Величко, важно чтобы регион выполнил все социальные обязательства. В настоящее время бюджет выполнен на 112%.

Эксперты пока заявляют, что в настоящее время динамика бюджета хорошая.

26 ноября в Тюменской областной Думе состоялось четвертое заседание седьмого созыва. На нем обсудили бюджет региона на 2022, 2023 и 2024 годы, после чего он был принят депутатами.

С докладом выступила Оксана Величко, председатель комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам. После ознакомления с документом депутаты поддержали проект бюджета.

В частности в 2022 году планируется предоставить субсидии на программы жилищного строительства.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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