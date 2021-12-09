В облдуме состоялось заседание комитета по бюджету

Среди основных вопросов – исполнение бюджета за 9 месяцев 2021 года. По словам главы Оксаны Величко, важно чтобы регион выполнил все социальные обязательства. В настоящее время бюджет выполнен на 112%.
Эксперты пока заявляют, что в настоящее время динамика бюджета хорошая.
26 ноября в Тюменской областной Думе состоялось четвертое заседание седьмого созыва. На нем обсудили бюджет региона на 2022, 2023 и 2024 годы, после чего он был принят депутатами.
С докладом выступила Оксана Величко, председатель комитета областной Думы по бюджету, налогам и финансам. После ознакомления с документом депутаты поддержали проект бюджета.
В частности в 2022 году планируется предоставить субсидии на программы жилищного строительства.