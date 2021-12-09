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В детском садике №186 воспитатель получила перелом костей черепа

9 декабря 2021, 15:02
Фото: 1Mi
Сотрудница одного из детсадов Тюмени получила перелом костей черепа в результате ЧС.

Инцидент произошел ещё 22 октября в детском саде №185. Работники выносили мусор. Не дойдя до контейнеров, кладовщица упала и получила травму. На место инцидента вызвали скорую помощь, женщину доставили в больницу где диагностировали ушиб головного мозга. Женщина находится на стационарном лечении.

Работодатель не направил извещение о несчастном случае в суточный срок в трудовую инспекцию (как этого требует законодательство).

В ходе проверки сделан вывод, что произошедшее связано с производственной деятельностью, организация привлечена к административной ответственности.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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