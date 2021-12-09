В детском садике №186 воспитатель получила перелом костей черепа

Инцидент произошел ещё 22 октября в детском саде №185. Работники выносили мусор. Не дойдя до контейнеров, кладовщица упала и получила травму. На место инцидента вызвали скорую помощь, женщину доставили в больницу где диагностировали ушиб головного мозга. Женщина находится на стационарном лечении.