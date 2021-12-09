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В 40 км от Тобольска улетели в кювет фура, грейдер и КИА. Погибли 2 человека

9 декабря 2021, 12:39
Фото: 1Mi
Жители Тобольска сообщают о серьёзной аварии в районе Кутарбитки ( Тобольский район примерно 40 км от Тобольска).

Инцидент произошел во второй половине дня с участием легковушки, фуры и грейдера. Легковая машина оказалась под грейдером, «фура на боку». На месте происшествия работают спасатели. Дорожные службы уточняют, что все транспортные средства находятся в кювете.

Фото: ГИБДД

Другие подробности происшествия устанавливаются. По данным ГИБДД, погибли 2 человека. В аварии выжила 14-летняя девочка, она госпитализирована.

Стоит отметить, что сегодня в Тюмени пробки уже составили 8 баллов. На улице Ямской (со стороны Рощино) возникла пробка в 2,6 км из-за аварии. Всего в областной столице вечером произошло 9 дорожных происшествий.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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