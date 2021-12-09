nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В 2021 году «Инвитро» открыла 186 медицинских офисов

9 декабря 2021, 15:23
С начала нынешнего года лаборатория «Инвитро» открыла 186 офисов в России и других странах, в том числе 1700-й за весь период своего существования. А до конца декабря компания планирует запустить в работу еще пятьдесят отделений.

Юбилейный 1700-й офис «Инвитро» заработал в городе Иркутске. По статистике компании, только в этом году услугами лаборатории воспользовалось свыше четверти миллиона иркутян, сообщают «Новые известия».

На сегодняшний день у «Инвитро» одна из крупнейших в Восточной Европе сетей медицинских офисов и восемь лабораторных комплексов. Компания предлагает широкий спектр услуг, включая порядка 4,5 тыс. видов лабораторных исследований, УЗИ-диагностику, ЭКГ, вакцинацию, консультации врачей-специалистов и другие. Также во многих регионах доступна услуга «Выезд на дом», которая в настоящее время пользуется повышенным спросом. А еще компания выпускает продукцию под брендом «Инвитро».

Как рассказал гендиректор «Инвитро-Сибирь» и «Инвитро-Приморье» Александр Хамидулин, в последнее время резко увеличился спрос на исследования в связи с пандемией коронавируса, но при этом сохранились прежние объемы обычных исследований. Компания является участником программы госгарантий по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), в рамках которой каждый год лаборатория выполняет более 150 тыс. различных исследований.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25