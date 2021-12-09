В 2021 году «Инвитро» открыла 186 медицинских офисов

Юбилейный 1700-й офис «Инвитро» заработал в городе Иркутске. По статистике компании, только в этом году услугами лаборатории воспользовалось свыше четверти миллиона иркутян, сообщают «Новые известия».
На сегодняшний день у «Инвитро» одна из крупнейших в Восточной Европе сетей медицинских офисов и восемь лабораторных комплексов. Компания предлагает широкий спектр услуг, включая порядка 4,5 тыс. видов лабораторных исследований, УЗИ-диагностику, ЭКГ, вакцинацию, консультации врачей-специалистов и другие. Также во многих регионах доступна услуга «Выезд на дом», которая в настоящее время пользуется повышенным спросом. А еще компания выпускает продукцию под брендом «Инвитро».
Как рассказал гендиректор «Инвитро-Сибирь» и «Инвитро-Приморье» Александр Хамидулин, в последнее время резко увеличился спрос на исследования в связи с пандемией коронавируса, но при этом сохранились прежние объемы обычных исследований. Компания является участником программы госгарантий по системе обязательного медицинского страхования (ОМС), в рамках которой каждый год лаборатория выполняет более 150 тыс. различных исследований.