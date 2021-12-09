В 2021 году «Инвитро» открыла 186 медицинских офисов

На сегодняшний день у «Инвитро» одна из крупнейших в Восточной Европе сетей медицинских офисов и восемь лабораторных комплексов. Компания предлагает широкий спектр услуг, включая порядка 4,5 тыс. видов лабораторных исследований, УЗИ-диагностику, ЭКГ, вакцинацию, консультации врачей-специалистов и другие. Также во многих регионах доступна услуга «Выезд на дом», которая в настоящее время пользуется повышенным спросом. А еще компания выпускает продукцию под брендом «Инвитро».