УСТЭК изменил режим работы контакт-центра

«Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) стремится к повышению качества услуг теплоснабжения и обратной связи с потребителями. В этом году в адрес контакт-центра поступило более 50 000 звонков и около 2 500 обращений в виртуальную приемную.
Актуальным для местных жителей остаётся стабильность подачи отопления в их дома.
«Мы ведём серьёзную работу по регулировке гидравлических режимов городской системы теплоснабжения. Так, после модернизации одной из пяти насосных станций Тюмени, где мы увеличили мощность, был снят вопрос по параметрам теплоснабжения района Дома обороны. Количество звонков от жителей этого района существенно сократилось», - заявил технический директор УСТЭК Евгений Мурзин.
Очередной анализ обращений в УСТЭК показал, что режим работы контакт-центра требует корректировки. Ранее специалисты оказывали консультации в будние дни до 17 часов. После этого времени и в выходные телефон был доступен только для приёма оперативных сообщении о повреждениях на городских тепловых сетях.
«Мы ценим наших потребителей и для их удобства вдвое увеличили численность сотрудников контактного центра. Теперь консультацию по вопросам теплоснабжения и подачи горячей воды можно получить до 21.00. Информация об аварийных ситуациях принимается круглосуточно», - сообщила директор по сбыту Екатерина Веретенникова.
Напоминаем номер контрактного центра УСТЭК 38-62-00. На сайте компании ao-ustek.ru работает онлайн сервис, с его помощью можно уточнить причины и сроки ограничения поставки тепловой энергии в дома Тюмени. Для приема сообщений от потребителей открыта виртуальная приемная.