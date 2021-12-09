УСТЭК изменил режим работы контакт-центра

Очередной анализ обращений в УСТЭК показал, что режим работы контакт-центра требует корректировки. Ранее специалисты оказывали консультации в будние дни до 17 часов. После этого времени и в выходные телефон был доступен только для приёма оперативных сообщении о повреждениях на городских тепловых сетях.