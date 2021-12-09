Тюменцы жалуются на продуваемые грязные остановки в центре города

В одном из городских пабликов автор, пожелавший остаться анонимным, написал: «Конечно, смотреть на яркие фото с иллюминацией — это одно, а каждый день стоять на остановке, например, у Океана — совсем другое. В том же центре — остановка в 300 метрах от администрации и такая грязная».
В мэрии города отреагировали на пост и ответили, что взяли на контроль эту ситуацию.
«Информация направлена в работу специалиста городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. Они отработают вопрос с подрядной организацией и примут меры», — уточнили в городской администрации.
В ведомстве также добавили, что результаты проделанной работы будут направлены не позднее семи дней.