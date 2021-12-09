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Тюменцы жалуются на продуваемые грязные остановки в центре города

9 декабря 2021, 09:52
Фото: Типичная Тюмень ЧС
Тюменцы жалуются на продуваемые грязные остановки в центре города
Накануне новогодних праздников местные жители отметили, что рады ярким огням и пышному оформлению общественных пространств, но просят обратить внимание власти на грязные и продуваемые остановки, в том числе расположенные в центре города.
Сюжет
Тюмень

В одном из городских пабликов автор, пожелавший остаться анонимным, написал: «Конечно, смотреть на яркие фото с иллюминацией — это одно, а каждый день стоять на остановке, например, у Океана — совсем другое. В том же центре — остановка в 300 метрах от администрации и такая грязная».

В мэрии города отреагировали на пост и ответили, что взяли на контроль эту ситуацию.

«Информация направлена в работу специалиста городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. Они отработают вопрос с подрядной организацией и примут меры», — уточнили в городской администрации.

В ведомстве также добавили, что результаты проделанной работы будут направлены не позднее семи дней.

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#Новости#Общество#Остановки#Тюмень#Дарья Гасникова
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