Тюменцы жалуются на продуваемые грязные остановки в центре города

В одном из городских пабликов автор, пожелавший остаться анонимным, написал: «Конечно, смотреть на яркие фото с иллюминацией — это одно, а каждый день стоять на остановке, например, у Океана — совсем другое. В том же центре — остановка в 300 метрах от администрации и такая грязная».