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Тюменским школьникам рассказали, как обращаться с пиротехникой

9 декабря 2021, 04:19
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Тюменским школьникам рассказали, как обращаться с пиротехникой
Специалисты провели профилактический урок для учеников школы № 43, на котором рассказали о видах пиротехники, как правильно с ней обращаться и привёл распространённые ошибки, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.
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Тюмень

Эксперты ведомства в первую очередь обратили внимание на соблюдение безопасного расстояния во время запуска пиротехнических изделий. Также они напомнили, что продавать такие товары несовершеннолетним детям запрещено.

«Отдельно спасатели рассказали о петардах — любимом новогоднем развлечении ребят. Профессионалы уточнили, что эти, казалось бы, небольшие „бомбочки“ представляют большую опасность и показали на примере, что будет, если петарда взорвётся в руке», — пояснили в МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Чтобы представление было более убедительным и ясным, для эксперимента была использована белая перчатка, которая имитировала руку. Можно было увидеть, что даже мелкая петарда оставила на ней чёрные пятна. Тогда как на коже это превратилось бы в сильный ожог.

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#Новости#Общество#МЧС#Школьники#Тюмень#Дарья Гасникова
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