Тюменским школьникам рассказали, как обращаться с пиротехникой

Эксперты ведомства в первую очередь обратили внимание на соблюдение безопасного расстояния во время запуска пиротехнических изделий. Также они напомнили, что продавать такие товары несовершеннолетним детям запрещено.
«Отдельно спасатели рассказали о петардах — любимом новогоднем развлечении ребят. Профессионалы уточнили, что эти, казалось бы, небольшие „бомбочки“ представляют большую опасность и показали на примере, что будет, если петарда взорвётся в руке», — пояснили в МЧС.
Чтобы представление было более убедительным и ясным, для эксперимента была использована белая перчатка, которая имитировала руку. Можно было увидеть, что даже мелкая петарда оставила на ней чёрные пятна. Тогда как на коже это превратилось бы в сильный ожог.