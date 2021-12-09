Тюменская сеть кофеен Garden разделилась

Теперь они будут работать на другой бренд. По сути сейчас есть две сети Garden и Паруса. Стоит отметить, что разделение происходит на фоне дополнительных ограничений в ТРЦ, усиления эпидемиологической обстановки и снижения выручки ритейла на 40-75%.
Если в 2020 году выручка Garden составляла почти 168 млн рублей, то в этом она скорее всего будет в половину меньше.
Эксперты полагают, что в будущем посетители будут выбирать кофейни с кухнями, но пока готовой модели работы подобных заведений в Тюмени не реализовали. Снижение активности потребителей серьёзно ударяет экономике подобных организаций.