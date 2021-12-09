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Тюменская сеть кофеен Garden разделилась

9 декабря 2021, 10:42
Фото: 1Mi
По данным 72.ru, три кофейни Garden закрылись в Тюмени из-за решения Максима Гуральника покинуть состав учредителей.

Теперь они будут работать на другой бренд. По сути сейчас есть две сети Garden и Паруса. Стоит отметить, что разделение происходит на фоне дополнительных ограничений в ТРЦ, усиления эпидемиологической обстановки и снижения выручки ритейла на 40-75%.

Если в 2020 году выручка Garden составляла почти 168 млн рублей, то в этом она скорее всего будет в половину меньше.

Эксперты полагают, что в будущем посетители будут выбирать кофейни с кухнями, но пока готовой модели работы подобных заведений в Тюмени не реализовали. Снижение активности потребителей серьёзно ударяет экономике подобных организаций.

#Новости#Александр Мязин#Экономика
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