Тюменская сеть кофеен Garden разделилась

Теперь они будут работать на другой бренд. По сути сейчас есть две сети Garden и Паруса. Стоит отметить, что разделение происходит на фоне дополнительных ограничений в ТРЦ, усиления эпидемиологической обстановки и снижения выручки ритейла на 40-75%.