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Тюменка пыталась откупить родственника от полиции за 11 тысяч рублей

9 декабря 2021, 07:02
Фото: 1Mi
Тюменка пыталась откупить родственника от полиции за 11 тысяч рублей
Центральное межрегиональное СУ на транспорте СКР возбудило уголовное дело на родственницу похитителя железнодорожных рельсов, которая пыталась дать взятку начальнику Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте в размере 11 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе ведомства.
Сюжет
Тюмень

Зимой в начале ткущего года транспортные полицейские задержали 30-летнего тюменца, который ранее совершил хищение 300 кг отрезков железнодорожных рельсов и сдал в пункт приёма металла. За похищенное имущество он получил 6,5 тысяч рублей.

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«Через несколько дней к начальнику отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте заявилась родственница обвиняемого и предложила руководителю прекратить процессуальную проверку за 11 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.

После уведомления полицейским руководства о покушении на взятку, действия злоумышленницы пресекли, а деньги изъяли. На женщину завели уголовное дело по статье 291.3 УК РФ «Дача взятки».

Калининский районный суд Тюмени признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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