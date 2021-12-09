Тюменка пыталась откупить родственника от полиции за 11 тысяч рублей

Зимой в начале ткущего года транспортные полицейские задержали 30-летнего тюменца, который ранее совершил хищение 300 кг отрезков железнодорожных рельсов и сдал в пункт приёма металла. За похищенное имущество он получил 6,5 тысяч рублей.
«Через несколько дней к начальнику отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте заявилась родственница обвиняемого и предложила руководителю прекратить процессуальную проверку за 11 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.
После уведомления полицейским руководства о покушении на взятку, действия злоумышленницы пресекли, а деньги изъяли. На женщину завели уголовное дело по статье 291.3 УК РФ «Дача взятки».
Калининский районный суд Тюмени признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.