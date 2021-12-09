Тюменка пыталась откупить родственника от полиции за 11 тысяч рублей

«Через несколько дней к начальнику отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте заявилась родственница обвиняемого и предложила руководителю прекратить процессуальную проверку за 11 тысяч рублей», — пояснили в ведомстве.