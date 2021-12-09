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Сергей Корепанов извинился за высказывание «невакцинированный хуже шахида»

9 декабря 2021, 13:05
Фото: 1Mi
Сергей Корепанов решил извиниться за высказывание «невакцинированный хуже шахида».
Сюжет
Тюмень

Он признал, что 25 ноября довольно эмоционально высказался в адрес людей, отказывающихся от вакцинации, крайне неудачно подобрал выражение.

«Ситуация с ковидом остаётся напряжённой, жизнь и здоровье наших земляков остаётся под угрозой. Опасная инфекция подобралась очень близко ко всем нам, за последнее время ушли из жизни многие мои товарищи, в семьях моих друзей и коллег много невосполнимых утрат. Конечно же, это не оправдывает чрезмерную резкость моего высказывания. Я очень сожалею о случившемся, своими словами никого не хотел обидеть»,

- отметил Сергей Корепанов.

Некоторые тюменцы отметили, что данное решение с его стороны было неожиданным.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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