Сергей Корепанов извинился за высказывание «невакцинированный хуже шахида»

«Ситуация с ковидом остаётся напряжённой, жизнь и здоровье наших земляков остаётся под угрозой. Опасная инфекция подобралась очень близко ко всем нам, за последнее время ушли из жизни многие мои товарищи, в семьях моих друзей и коллег много невосполнимых утрат. Конечно же, это не оправдывает чрезмерную резкость моего высказывания. Я очень сожалею о случившемся, своими словами никого не хотел обидеть»,