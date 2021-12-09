Сбер расширил возможности «Многоцелевого кредита»

«Мы продолжаем развивать экосистему сервисов для приобретения жилья на онлайн-платформе ДомКлик. В этом году мы запустили пилотный проект "Многоцелевой кредит", чтобы помочь нашим заёмщикам сократить расходы по жилищным сделкам. Уже первые месяцы показали востребованность такой услуги, и поэтому мы приняли решение снять ограничения на залоговые объекты и межрегиональные сделки. Так что теперь сервис полностью функционален — и мы ожидаем дальнейшего роста его популярности»,Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.