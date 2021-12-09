С начала 2021 года тюменские полицейские выявили 435 фактов взяточничества

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 2021 году полицейским удалось выявить на 9% больше фактов взяточничества. В прошлом году было зафиксировано 399 взяток.
«В 2020 году было выявлено 274 случаев тяжких и особо тяжких коррупционных деяний. В этом — 321. Таким образом, раскрываемость такого рода нарушений увеличилось на 17%», — пояснил прокурор региона.
По данным статистики, 219 фактов — это получение/дача взяток и посредничество; 84 случая — мошенничество и присвоение/растрата с превышением должностных полномочий; 33 факта — злоупотребление служебными обязанностями и подлоги; 98 — коммерческие подкупы; и один случай — легализация преступных доходов.
Исходя из выявленных случаев коррупции, в среднем размер взятки в Тюменской области составляет 159 тысяч рублей.