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С начала 2021 года тюменские полицейские выявили 435 фактов взяточничества

9 декабря 2021, 08:38
Фото: 1Mi
С начала 2021 года тюменские полицейские выявили 435 фактов взяточничества
Прокурор Тюменской области Владислав Московских доложил, что за прошедшие десять месяцев текущего года в регионе было зафиксировано 435 коррупционных преступлений.
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Тюмень

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года в 2021 году полицейским удалось выявить на 9% больше фактов взяточничества. В прошлом году было зафиксировано 399 взяток.

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«В 2020 году было выявлено 274 случаев тяжких и особо тяжких коррупционных деяний. В этом — 321. Таким образом, раскрываемость такого рода нарушений увеличилось на 17%», — пояснил прокурор региона.

По данным статистики, 219 фактов — это получение/дача взяток и посредничество; 84 случая — мошенничество и присвоение/растрата с превышением должностных полномочий; 33 факта — злоупотребление служебными обязанностями и подлоги; 98 — коммерческие подкупы; и один случай — легализация преступных доходов.

Исходя из выявленных случаев коррупции, в среднем размер взятки в Тюменской области составляет 159 тысяч рублей.

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