РЭО: Долги по услуге за вывоз мусора достигли 20%

В нынешнем году прибыль регоператоров составила 193 млрд рублей, а задолженность по услуге за вывоз мусора — 38,6 млрд рублей (20% от валовой выручки). 11% задолженностей приходится на срок неуплаты от трех месяцев до года, а 9% — на срок от года до трех лет. В итоге было решено увеличить долю невозвратных долгов от расходов по тарифу за вывоз мусора до 5% в течение двух ближайших лет. В ФАС отметили, что это не увеличит платежки, благодаря действующему ограничению — индексов платы за услуги ЖКХ. По итогам совещания вице-премьера Виктории Абрамченко сообщается, что после увеличения доля опять будет снижена до 2% с 1 января 2027 года. Планируется, что эта мера даст возможность учесть расходы региональных операторов на возведение комплексов по переработке отходов.