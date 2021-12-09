РЭО: Долги по услуге за вывоз мусора достигли 20%

Глава РЭО в своем письме в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) изложил причины появления такой впечатляющей суммы долга. В частности, это происходит из-за невозможности для региональных операторов возвращать эти деньги в судебном порядке, так как они не имеют доступа к личной информации граждан. Кроме того, судебные издержки нередко намного превышают сумму самих долгов вследствие небольшого размера платежей, сообщает 360tv.ru.
В нынешнем году прибыль регоператоров составила 193 млрд рублей, а задолженность по услуге за вывоз мусора — 38,6 млрд рублей (20% от валовой выручки). 11% задолженностей приходится на срок неуплаты от трех месяцев до года, а 9% — на срок от года до трех лет. В итоге было решено увеличить долю невозвратных долгов от расходов по тарифу за вывоз мусора до 5% в течение двух ближайших лет. В ФАС отметили, что это не увеличит платежки, благодаря действующему ограничению — индексов платы за услуги ЖКХ. По итогам совещания вице-премьера Виктории Абрамченко сообщается, что после увеличения доля опять будет снижена до 2% с 1 января 2027 года. Планируется, что эта мера даст возможность учесть расходы региональных операторов на возведение комплексов по переработке отходов.
Сбор в сфере вывоза мусора ниже, чем в прочих (87% против 93−98%), однако предполагается, что со временем собираемость платежей здесь должна подняться до уровня других сфер.