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Пожар в столярном цехе на Гилёвской в Тюмени тушили 35 спасателей

9 декабря 2021, 10:17
Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Пожар в в столярном цехе на Гилёвской в Тюмени тушили 35 спасателей
Сегодня, 9 декабря, утром в областном центре на улице Гилёвская роща в здании № 2А, где располагается столярный цех, произошло возгорание, сообщили в региональном Управлении МЧС.
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Тюмень

Сообщение о пожаре на дежурный пульт поступило в 8 часов 49 минут. Когда на место прибыли 35 сотрудников первого пожарно-спасательного подразделения, они увидели, что цех заволокло густым чёрным дымом. Пожар тушили с помощью 11 единиц спецтехники.

«Со стихией удалось справиться к 9:58 утра. Огонь успел повредить площадь помещения в размере 54 квадратных метра. К счастью, в пожаре пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

Там также добавили, что специалисты выясняют причину пожара и устанавливают ущерб, который причинил огонь.

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#Новости#Пожары#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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