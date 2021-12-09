Пожар в столярном цехе на Гилёвской в Тюмени тушили 35 спасателей

Сообщение о пожаре на дежурный пульт поступило в 8 часов 49 минут. Когда на место прибыли 35 сотрудников первого пожарно-спасательного подразделения, они увидели, что цех заволокло густым чёрным дымом. Пожар тушили с помощью 11 единиц спецтехники.