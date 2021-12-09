Общественники следят за ситуацией с выселением мамы с четырьмя детьми из квартиры

Ранее общественные организации обратили внимание, что у Натальи в период пандемии и развода возникли финансовые трудности. В августе она обращалась в банки чтобы реструктуризировать долг, но финансовые компании не стали этого делать. Женщине не разрешили продать недвижимость. Более того квартира была реализована на аукционе за половину цены.