Общественники следят за ситуацией с выселением мамы с четырьмя детьми из квартиры

Ранее общественные организации обратили внимание, что у Натальи в период пандемии и развода возникли финансовые трудности. В августе она обращалась в банки чтобы реструктуризировать долг, но финансовые компании не стали этого делать. Женщине не разрешили продать недвижимость. Более того квартира была реализована на аукционе за половину цены.
За ситуацией продолжают наблюдать общественники. Пока выселение женщины из квартиры приостановлено.
Ранее ситуацией заинтересовались в СКР, Александр Бастрыкин поручил разобраться в возникшей ситуации.