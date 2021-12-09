Надземный пешеходный переход на Мельникайте и Малыгина построят после 2023 года

Изначально по планам департамента дорожной инфраструктуры и транспорта за него должны были взяться в 2023 году. Теперь сроки будут откладывать. Проектная документация не готова. Остаётся добавить, что планируемые сроки работы ещё не определены, возможно, что это будет промежуток между 2024 и 2026 годом.
Около улиц Мельникайте и Малыгина хотят построить магистраль беспрерывного движения. На эти цели уже потратили более 3 млрд рублей. Объект множество раз подвергал критике Илья Варламов, он уверен, что центр города должен быть и с хорошими дорогами и зелёными зонами.