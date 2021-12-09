Корпорация МСП: Новый налоговый режим начнет действовать в 4 регионах

Упрощенный налоговый режим разработан для уменьшения налоговой нагрузки на предпринимателей в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, а также оказания помощи по снижению затрат экономических ресурсов и направление их на развитие. Об этом пишет lenta.ru.
Благодаря новой системе налогообложения бизнесмены смогут составлять упрощенные отчеты и передавать их в налоговую службу и государственные внебюджетные фонды. При этом отмечается, что предприниматели будут освобождены от уплаты взносов в фонды, а существующий порядок соцстрахования и пенсионного обеспечения для персонала компаний останется прежним. Об этом рассказал начальник Управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев.
«Налоговая база определяется в автоматическом режиме непосредственно налоговыми органами на основании данных ККТ, банков и сведений, внесенных налогоплательщиком в личном кабинете», — отметил Владимир Мальцев.
В целом автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) будет доступна для бизнесменов на протяжении шести лет, до 2027 года. Новый налоговый режим будет введен в четырех субъектах России: Республики Татарстан, Калужской и Московской областей, а также Москвы.
При этом воспользоваться автоматизированной упрощенной системой налогообложения с первого июля следующего года смогут вновь зарегистрированные налогоплательщики, а все остальные — через полгода.
Владимир Мальцев разъяснил, что для пользования АУСН бизнесмену необходимо подать соответствующее уведомление через банк-партнер, где у него открыт счет, или через личный кабинет налогоплательщика.
Как подчеркнул в завершение онлайн-мероприятия советник гендиректора Корпорации МСП Виталий Машков, вебинар организован для предоставления предпринимателям ответов на интересующие их вопросы.
«Это позволяет делать наши мероприятия максимально конкретными по содержанию, без „воды“, и за короткое время дать самую суть», — обратил внимание Виталий Машков.
Корпорация МСП оказывает финансовую и нематериальную поддержку малым и средним предприятиям, а также проводит обучение предпринимательским компетенциям.