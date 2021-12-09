Корпорация МСП: Новый налоговый режим начнет действовать в 4 регионах

Благодаря новой системе налогообложения бизнесмены смогут составлять упрощенные отчеты и передавать их в налоговую службу и государственные внебюджетные фонды. При этом отмечается, что предприниматели будут освобождены от уплаты взносов в фонды, а существующий порядок соцстрахования и пенсионного обеспечения для персонала компаний останется прежним. Об этом рассказал начальник Управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев.