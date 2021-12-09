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Корпорация МСП: Новый налоговый режим начнет действовать в 4 регионах

9 декабря 2021, 12:48
Фото: pxhere.com
Для представителей малых и микропредприятий запущен новый налоговый режим. На вебинаре «#Разбираемся: что такое новый упрощенный налоговый режим для микро- и малого бизнеса?» эксперты рассказали о правилах пользования новой системой налогообложения. Организатором мероприятия выступила Корпорация МСП.

Упрощенный налоговый режим разработан для уменьшения налоговой нагрузки на предпринимателей в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, а также оказания помощи по снижению затрат экономических ресурсов и направление их на развитие. Об этом пишет lenta.ru.

Благодаря новой системе налогообложения бизнесмены смогут составлять упрощенные отчеты и передавать их в налоговую службу и государственные внебюджетные фонды. При этом отмечается, что предприниматели будут освобождены от уплаты взносов в фонды, а существующий порядок соцстрахования и пенсионного обеспечения для персонала компаний останется прежним. Об этом рассказал начальник Управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев.

«Налоговая база определяется в автоматическом режиме непосредственно налоговыми органами на основании данных ККТ, банков и сведений, внесенных налогоплательщиком в личном кабинете», — отметил Владимир Мальцев.

В целом автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) будет доступна для бизнесменов на протяжении шести лет, до 2027 года. Новый налоговый режим будет введен в четырех субъектах России: Республики Татарстан, Калужской и Московской областей, а также Москвы.

При этом воспользоваться автоматизированной упрощенной системой налогообложения с первого июля следующего года смогут вновь зарегистрированные налогоплательщики, а все остальные — через полгода.

Владимир Мальцев разъяснил, что для пользования АУСН бизнесмену необходимо подать соответствующее уведомление через банк-партнер, где у него открыт счет, или через личный кабинет налогоплательщика.

Как подчеркнул в завершение онлайн-мероприятия советник гендиректора Корпорации МСП Виталий Машков, вебинар организован для предоставления предпринимателям ответов на интересующие их вопросы.

«Это позволяет делать наши мероприятия максимально конкретными по содержанию, без „воды“, и за короткое время дать самую суть», — обратил внимание Виталий Машков.

Корпорация МСП оказывает финансовую и нематериальную поддержку малым и средним предприятиям, а также проводит обучение предпринимательским компетенциям.

Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=Yx1SwboLGIk

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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