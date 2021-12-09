Компания ТТС будет обслуживать тюменские парковки за 5 млн рублей

Организация обязалась проверять стоянки за 5 млн рублей. По данным сайта госзакупки, контракт будет действовать с 1 января по 30 июня 2022 года. Стоит отметить, что в аукционе участвовала только одна заявка.
Все данные о нарушениях оплаты парковок будут передаваться в ГИБДД города Тюмени. Информация о оплаченных парковках на сервере подрядчика.
Компания ТТС работает в Тюмени, в 2020 году численность сотрудников была 28 человек. В 2019 году выручка организации составила 137 млн рублей, в 2020 – 91. ТТС работает более 13 лет в деятельности связанной с вычислением электронных систем и прочих технологий.