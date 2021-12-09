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Компания ТТС будет обслуживать тюменские парковки за 5 млн рублей

9 декабря 2021, 12:19
Фото: 1Mi
В центре Тюмени платные парковки следующие полгода будет обслуживать компания ТТС.

Организация обязалась проверять стоянки за 5 млн рублей. По данным сайта госзакупки, контракт будет действовать с 1 января по 30 июня 2022 года. Стоит отметить, что в аукционе участвовала только одна заявка.

Все данные о нарушениях оплаты парковок будут передаваться в ГИБДД города Тюмени. Информация о оплаченных парковках на сервере подрядчика.

Компания ТТС работает в Тюмени, в 2020 году численность сотрудников была 28 человек. В 2019 году выручка организации составила 137 млн рублей, в 2020 – 91. ТТС работает более 13 лет в деятельности связанной с вычислением электронных систем и прочих технологий.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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