Компания ТТС будет обслуживать тюменские парковки за 5 млн рублей

Компания ТТС работает в Тюмени, в 2020 году численность сотрудников была 28 человек. В 2019 году выручка организации составила 137 млн рублей, в 2020 – 91. ТТС работает более 13 лет в деятельности связанной с вычислением электронных систем и прочих технологий.