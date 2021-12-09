Изменение устава РЭО упростило процедуру оказания поддержки

Разрешение правлению РЭО совершать одобрение по финансированию некоторых инвестпроектов окажет положительное влияние на темп их рассмотрения, сообщает tass.ru. Как пояснил глава РЭО Денис Буцаев, РЭО начал активно оказывать поддержку отрасли обращения с ТКО. Благодаря изменениям в уставе РЭО сможет оказывать меры поддержки более быстро, особенно проектам с небольшой инвестиционной емкостью.
Постановление Правительства РФ №1920 определило следующий порядок принятия решений правлением компании. Теперь правление может одобрять сделки по инвестпроектам суммой до 1 млрд рублей. Речь идет о инвестиционных проектах, финансируемых за счет средств субсидий, которые компании предоставляются из федерального бюджета при соблюдении условия. Сумма или размер сделки (или нескольких сделок, связанных друг с другом) или размер принимаемых компанией на себя финансовых обязательств не должен превышать 1 млрд рублей.
Также изменения коснутся финансирования инвестпроектов в виде предоставления займов юрлицам, для которых компания является учредителем или участником. Здесь необходимо пройти по следующему критерию: сумма проекта или размер принимаемых компанией на себя финансовых обязательств по нему не должна быть больше 600 млн рублей.