Изменение устава РЭО упростило процедуру оказания поддержки

Постановление Правительства РФ №1920 определило следующий порядок принятия решений правлением компании. Теперь правление может одобрять сделки по инвестпроектам суммой до 1 млрд рублей. Речь идет о инвестиционных проектах, финансируемых за счет средств субсидий, которые компании предоставляются из федерального бюджета при соблюдении условия. Сумма или размер сделки (или нескольких сделок, связанных друг с другом) или размер принимаемых компанией на себя финансовых обязательств не должен превышать 1 млрд рублей.