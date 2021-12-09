Эксперт: Аграрии РФ могут стать лидерами на мировом продовольственном рынке

Он подчеркнул, что больше всего в этом году неблагоприятные погодные условия ударили по производителям картофеля и овощей, но это не помешало завершить сезон с достойными показателями. Так, в текущем году картофеля будет собрано более 6,7 миллиона тонн, а овощей - порядка 7 миллионов тонн.