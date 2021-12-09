Эксперт: Аграрии РФ могут стать лидерами на мировом продовольственном рынке

Мартынов отметил: последствия коллапса после пандемии для систем международного сотрудничества и мировой экономики еще необходимо будет подсчитать и оценить. В данный момент можно отметить существенный спад в секторе мирового агропромышленного комплекса (АПК), где Россия показывает благоприятную динамику роста. Мартынов также отметил: можно ждать, что в ближайший период, до 2025 года, аграрии РФ могут стать лидерами мирового продовольственного рынка. Об этом пишет издание 1prime.ru.
Эксперт уверен: санкции против РФ дали прямо противоположный эффект. За счет расширения господдержки агропромышленного комплекса и общего курса правительства на развитие отрасли сельское хозяйство превратилось в одного из флагманов экономики.
Как подсчитала Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, количество людей, сталкивающихся с дефицитом продовольствия из-за пандемии, выросло на 132 млн. По мнению Мартынова, с увеличением численности населения и изменениями в климате ценность данного сегмента экономики будет расти.
Алексей Мартынов считает, что Россия имеет потенциал для увеличения объемов сельхозпроизводства. Несмотря на трудные погодные условия, 2021 год стал для аграриев удачным. Третий год подряд в РФ получено свыше 120 млн тонн зерна, установлены рекорды по сбору масличных, плодов и ягод, повышено производство сахарной свеклы, гречихи и прочей социально значимой продукции.
Как отметил 8 декабря министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, в 2021 году ведомство рассчитывает, что объем урожая зерна составит более 123 млн тонн в чистом весе. Помимо этого, аграрии соберут порядка 23 млн тонн масличных и около 40 млн тонн сахарной свеклы.
В беседе с URA.RU глава дирекции развития агро- и биотехнологий компании “Иннопрактика” Владимир Авдеенко подтвердил, что отечественные предприятия агропромышленного сектора показывают устойчивость. По его словам, уже третий сезон подряд аграрии России производят более ста двадцати миллионов тонн зерновых культур.
Он подчеркнул, что больше всего в этом году неблагоприятные погодные условия ударили по производителям картофеля и овощей, но это не помешало завершить сезон с достойными показателями. Так, в текущем году картофеля будет собрано более 6,7 миллиона тонн, а овощей - порядка 7 миллионов тонн.
Также, по словам Владимира Авдеенко, радует ситуация в сфере животноводства. Достижению хороших показателей способствуют инновационные научные разработки в отрасли цифровых решений, технологий „точного земледелия“ и оценки урожайности, генетики и селекции, биологических технологий и препаратов.
В животноводческой отрасли из-за вспышек птичьего гриппа и АЧС сократилось поголовье птиц и свиней. Однако видно: производственные объемы мяса не будут ниже, чем прошлогодние. По молоку удастся достичь рекорда за последние 11 лет.
Перед россиянами не возникнет проблемы пустых полок или сокращения товарного ассортимента, уверен Мартынов. Напротив, отметил он, увеличиваются конкуренция и предложения качественной продукции.
Эксперт также добавил, что социальная поддержка россиян и регуляторные правительственные меры дают возможность сглаживать скачки мировых цен на основные продукты.
По словам Аллы Высоцкой, генерального директора Союза АПК «Возрождение», на фоне пандемии продовольственная безопасность стала как никогда актуальной. «В таких условиях Россия к 2025 году наверняка сможет доминировать на глобальном продовольственном рынке, но только если уже сейчас мы начнем развивать отрасль сельского хозяйства в таких направлениях, как обновление парка сельхозтехники и насыщенность ею сельского хозяйства», — отметила Высоцкая.