Экранизации бестселлеров и кассовых видеоигр: что еще тюменцы смотрели в 2021 году

Сравнивая предпочтения жителей Тюмени с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россиян больше всего привлекали детективные ленты и драмы. Так, первое место в стране занял сериал «Хрустальный» (18+) о преодолении детских психотравм и их влиянии на жизнь, а второе — эротическая мелодрама «Клиника счастья» (18+). В топ-5 также вошли триллер Гая Ричи «Гнев человеческий» (18+) (в то время воронежцы поместили кинокартину на первое место), сериал «Коса» о ритуальных убийствах на Куршской косе и фильм «Девятаев» (12+) режиссера Тимура Бекмамбетова, который занял первое место в Тюмени по количеству просмотров.