Экранизации бестселлеров и кассовых видеоигр: что еще тюменцы смотрели в 2021 году

Среди жанровых направлений в Тюмени в этом году отдавали предпочтение триллерам, детективам и кассовым блокбастерам.
Первое место среди российских сериалов тюменцы отдали триллеру «Коса» (18+) с Линдой Лапиньш и Александром Горбатовым в главных ролях. Сериал рассказывает о загадочных убийствах молодых девушек на Куршской косе.
Второе место в регионе заняла черной комедия «Секреты семейной жизни» (18+). В центре сюжета молодая семья, которая решает проблемы в брак нестандартным способом.
Третье место горожане отдали подростковому триллеру «Подслушано» (16+) Ильи Куликова о расследовании исчезновения школьников.
Среди зарубежных сериалов в 2021 году тюменцы отдавали предпочтения сериалу «Отчаянные домохозяйки» (16+), «Дюна» (12+), снятого по серии книг Фрэнка Герберта, драме о женщинах, которые живут в тихом городке и хранят свои тайны, а также медицинской мелодраме «Анатомия страсти» (16+). В топ-5 также вошли английский сериал «Аббатство Даунтон» (16+) и драма с Риз Уизерспун «И повсюду тлеют пожары» (16+).
В список самых любимых фильмов 2021 года тюменцы включили блокбастер Тимура Бекмамбетова «Девятаев» (16+) с Павлом Прилучным, экранизацию культовой одноименной видеоигры «Мортал Комбат» (16+), фильм, ставший лауреатом фестиваля «Кинотавр» за лучший дебют, «Общага» (18+), а также блокбастер по мотивам комиксов «Веном» (16+) с Томом Харди в главной роли.
В 2021 году тюменцы также активно смотрели и документальные ленты. Самыми популярными фильмами в регионе стала биографическая картина об ученом, создавшем водородную бомбу, «Сахаров. Две жизни» (16+), фильм, раскрывающий секреты затонувшего корабля «Титаник» (12+) и историческая реконструкция «Карман России» (16+).
Сравнивая предпочтения жителей Тюмени с остальными регионами России, аналитики выяснили, что в целом россиян больше всего привлекали детективные ленты и драмы. Так, первое место в стране занял сериал «Хрустальный» (18+) о преодолении детских психотравм и их влиянии на жизнь, а второе — эротическая мелодрама «Клиника счастья» (18+). В топ-5 также вошли триллер Гая Ричи «Гнев человеческий» (18+) (в то время воронежцы поместили кинокартину на первое место), сериал «Коса» о ритуальных убийствах на Куршской косе и фильм «Девятаев» (12+) режиссера Тимура Бекмамбетова, который занял первое место в Тюмени по количеству просмотров.
Запуск онлайн-кинотеатра KION произошел 20 апреля, и за это время на платформе уже было выпущено немало оригинальных проектов, которые успели полюбиться зрителям и в Тюмени.