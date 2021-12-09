"Ак Барс" усилился канадцем, поигравшим в НХЛ

Как сообщает «Советский спорт», соглашение с хоккеистом подписано до конца нынешнего сезона. Барбери 31 год, до выступлений в Швейцарии он успел поиграть в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш».
Всего за океаном защитник провел 272 матча и набрал 56 (14+42) очков. Канадец девять раз выходил на лед в плей-офф Кубка Стэнли, в которых отметился одним результативным баллом.
Напомним, после 37 матчей казанский клуб с 49 очками делит третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Ак Барс" является участником матча KHL World Games, который в текущем регулярном чемпионате прошел в Дубае.