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"Ак Барс" усилился канадцем, поигравшим в НХЛ

9 декабря 2021, 16:32
Фото: pxhere.com
Казанский "Ак Барс" совершил сделку по приобретению канадского защитника швейцарской "Лозанны" Марка Барбери.

Как сообщает «Советский спорт», соглашение с хоккеистом подписано до конца нынешнего сезона. Барбери 31 год, до выступлений в Швейцарии он успел поиграть в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш».

Всего за океаном защитник провел 272 матча и набрал 56 (14+42) очков. Канадец девять раз выходил на лед в плей-офф Кубка Стэнли, в которых отметился одним результативным баллом.

Напомним, после 37 матчей казанский клуб с 49 очками делит третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции с уфимским "Салаватом Юлаевым". "Ак Барс" является участником матча KHL World Games, который в текущем регулярном чемпионате прошел в Дубае.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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