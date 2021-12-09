"Ак Барс" усилился канадцем, поигравшим в НХЛ

Как сообщает «Советский спорт», соглашение с хоккеистом подписано до конца нынешнего сезона. Барбери 31 год, до выступлений в Швейцарии он успел поиграть в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Монреаль Канадиенс» и «Колорадо Эвеланш».