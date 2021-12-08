За сутки скончались 26 пациентов с COVID-19 в Тюменской области

Всего за 24 часа в регионах страны от инфекции умерли 1 179 россиян, в том числе 7 жителей Ханты-Мансийского АО и 4 жителя Ямало-Ненецкого АО.
«На 8 декабря в 85 субъектах России подтверждено 30 752 случая заболевания COVID-19. В частности 305 человек инфицировано в Тюменском регионе, 217 горожан в Югре и 128 проживающих на Ямале», — уточнили в оперштабе.
Там же отметили, что в 7,5% случаев, а именно 2 292 инфицированных, переносят болезнь, не имея ярко выраженных симптомов.
За этот же суточный период в Тюменской области выздоровели и выписались из медучреждения 316 пациентов, в ХМАО поправились и вернулись к обычной жизни 256 местных жителей, В ЯНАО 107 ямальцев переболели вирусом и вылечились.